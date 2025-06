Calciomercato Inter News: si chiude la telenovela dopo che le squadre hanno raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento (29 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, 24 MILIONI PER BONNY

Il calciomercato Inter ha chiuso Bonny. L’attaccane francese è pronto a trasferirsi dal Parma ai nerazzurri per una cifra intorno ai 24 milioni di euro, una cifra che è una via di mezzo tra ciò che offrivano i meneghini e ciò che chiedevano gli emiliani.

Al giocatore andranno due milioni netti più bonus di stipendio per i prossimi cinque anni e all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, interromperà le sue vacanze ad Ibiza per volare verso Milano per visite mediche firma.

Calciomercato Inter News/ Bonny: lo Stoccarda si inserisce, ma il Parma mantiene la parola (28 giugno 2025)

Chivu deciderà poi se aggregarlo al gruppo negli Stati Uniti d’America o se continuerà a lavorare nel capoluogo milanese. In ogni caso, la cosa più importante per i nerazzurri è aver chiuso l’affare facendosi beffe dello Stoccarda.

Il club tedesco aveva provato ad inserirsi last minute per sostituire Woltemade, prossimo a lasciare i Die Roten per firmare con il Bayern Monaco. Il Parma però aveva promesso ai nerazzurri che non avrebbe ascoltate nessun’altra offerta.

Calciomercato Inter News/ Ederson è il sogno a centrocampo. Hojlund si allontana (27 giugno 2025)s

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PISTE COMPLICATE

Il calciomercato Inter cerca il grande colpo a centrocampo. Dopo i colpi Sucic dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique dal Marsiglia e quello ormai prossimo di Bonny dal Parma, i nerazzurri vorrebbe acquistare un giocatore tecnico che possa propiziare le punte.

Sulla trequarti ci sono due nomi che potrebbero fare eccome la differenze come Nico Paz e Arda Guler. L’argentino ha una clausola di riacquisto in favore del Real Madrid di 9 milioni, dopodiché verrà verosimilmente messo in vendita per una cifra ben più alta.

Calciomercato Inter News/ Il Fenomeno può restare, assalto al talento turco del Real Madrid!

L’altro profilo è appunto il turco classe 2005 che ha aumentato il suo minutaggio sul finale della scorsa stagione. I nerazzurri vorrebbero provarci, anche solo in prestito, ma Xabi Alonso a differenza di Carlo Ancelotti vorrebbe offrire un ruolo chiave al giocatore.