Calciomercato Inter News: Giorgio Scalvini sogno in difesa

Qualsiasi sarà l’esito della stagione e il numero di trofei che i nerazzurri alzeranno al cielo, il calciomercato Inter si prospetta essere molto movimentato la prossima stagione con diversi cambi che interesseranno la rosa in sostituzione di alcuni giocatori che sembrano ormai essere entrati nella fase discendente della loro carriera per colpa della loro età avanzata. Si parla principalmente di difensori come Acerbi, de Vrij ma non solo anche Darmian, Mkhitaryan, per cui è già stato preso un sostituto, e Arnautovic che nonostante la buona stagione verrà sostituito.

Il primo nome che interessa la dirigenza nerazzurra è quello di Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta classe 2003 che nelle ultime stagioni ha subito diversi infortuni ed è quindi uscito dalle rotazioni di Gasperini, che anche quando era a disposizione gli preferiva Hien o Djimsiti. L’Inter lo aveva cercato già in passato il ragazzo ma aveva dovuto scontrarsi con il muro del club bergamasco che per la cessione del suo giovane prodigio chiedeva 40 milioni di euro, i problemi fisici e le poche presenze degli ultimi anni potrebbero portare l’Atalanta ad accettare una cifra notevolmente inferiore tra i 20 e i 25 milioni.

Calciomercato Inter News: Jay Idzes e Nikola Krstovic suggestioni a basso costo

La novità del calciomercato Inter arriva poi dallo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia dove in vista della partita tra i lagunari e il Lecce è stato avvistato uno scout della squadra di Milano il cui compito era quello di seguire due giocatori impegnati in campo, uno da un lato e uno dall’altro. Il primo è Jay Idzes, indonesiano nato nel 2000 che sta ben impressionando nel suo primo anno in Serie A e che si adatta perfettamente alla difesa a 3, potendo giocare sia come braccetto di destra che come centrale, il valore è molto basso intorno ai 5,5 milioni ma l’ottimo rapporto tra i due club con le situazioni di Oristanio e Stankovic potrebbe ulteriormente favorire la trattativa.

Il secondo giocatore invece è un profilo che dopo quest’anno sta venendo seguito da numerosi top club italiani, in particolare Roma e Milan, avendo stupito con i suoi 10 gol in 31 partite, si tratta di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino di 25 anni che andrebbe a prendere in rosa il ruolo di Arnautovic e Correa diventando così il quarto o terzo attaccante. La richiesta del Lecce è molto alta ma se il club pugliese dovesse retrocedere in Serie B la cifra potrebbe scendere dai 40 milioni vista la conseguente probabile richiesta del giocatore di provare il grande salto in una nuova squadra.