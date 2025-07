Calciomercato Inter News: i nerazzurri devono ancora risolvere la situazione di stallo per la cessione di Hakan Calhanoglu.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CALHANOGLU IN STALLO

È in fase di stallo il calciomercato Inter, almeno per quanto riguarda una delle trattative più delicate: l’addio di Hakan Calhanoglu, nel quale si incastrano naturalmente altre operazioni. Questa mattina abbiamo scritto che l’Inter sta già pensando al centrocampo da consegnare a Cristian Chivu.

In questo reparto Calhanoglu non è presente: il sogno del calciomercato Inter è Ederson, ma l’Atalanta è una bottega molto cara e le ultime stagioni dell’ex Salernitana hanno portato a un’impennata del prezzo, che adesso è sui 60 milioni di euro e costringe l’Inter a studiare le sue mosse in uscita.

Vale a dire, appunto, la cessione di Calhanoglu: il centrocampista turco avrebbe avuto una sorta di chiarimento con Lautaro Martinez dopo le dichiarazioni al vetriolo del capitano (rinforzate da Beppe Marotta), ma ognuno sarebbe rimasto sulle proprie posizioni e quella del turco è nota da tempo, la volontà di tornare in patria per vestire la maglia del Galatasaray.

Questi sono i fatti che fin qui si conoscono; il problema è che poi nella trattativa non c’è stato alcun passo avanti, e questo inevitabilmente complica le cose in casa della Beneamata.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE PROSSIME MOSSE PER CALHANOGLU

Infatti il calciomercato Inter, come scrive anche la Gazzetta dello Sport, deve ancora trovare il modo di connettersi con il Galatasaray. Il club turco non dovrebbe impiegare troppo tempo nel trovare l’accordo con Calhanoglu, perché da entrambe le parti c’è il desiderio di chiudere l’operazione nel migliore dei modi; discorso diverso è la stretta di mano tra i due club, che non si conoscono troppo bene e partono da basi diverse.

Quella del Galatasaray è provare a non spendere troppo per il cartellino del centrocampista; quella dell’Inter è incassare almeno 30 milioni di euro per il classe ’94.

Insomma, per ora c’è una fase di stallo che potrebbe creare qualche dissapore, Calhanoglu è stato chiaro e le parole di Lautaro Martinez hanno in qualche modo diviso lo spogliatoio anche perché, come abbiamo già detto, probabilmente non erano rivolte al solo playmaker turco.

Il calciomercato’Inter insomma rischia di ritrovarsi in casa un calciatore scontento che ha espresso la sua volontà di essere altrove, sempre una situazione critica per una squadra che inizia una nuova stagione; d’altro canto bisogna monetizzare per altre mosse di calciomercato, dunque ora vedremo come evolverà questa situazione che per ora è ferma al punto di partenza.