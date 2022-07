CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi aspetta Bremer: “Spingo perchè l’affare si chiuda”

Calciomercato Inter news, mister Inzaghi attende un nuovo difensore

Il tormentone di calciomercato relativo al possibile approdo di Gleison Bremer all’Inter continua a protrarsi inesorabilmente tra rumors, dichiarazioni ed incontri in programma. Domani infatti dovrebbe essere la giornata decisiva per definire con il Torino questo trasferimento ed intanto i nerazzurri hanno pareggiato ieri sera in amichevole per 2 a 2 contro il Monaco. Al termine dell’incontro mister Simone Inzaghi ha parlato dell’attesa per un nuovo difensore spiegando: “Siamo un po’ in difficoltà con i difensori. Ho dirigenti bravissimi che stanno lavorando in questa direzione”.

Sempre a Sportitalia l’allenatore ha aggiunto: “Abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. Abbiamo una trattativa importante in corso e io ogni giorno spingo perché questa trattativa si concluda.” Resta invece da capire quando e come il Paris Saint-Germain effettuerà un’accelerazione nella corsa per aggiudicarsi Milan Skriniar, difensore slovacco da settimane accostato ai transalpini.

Calciomercato Inter news, le parole di Asllani dopo l’amichevole col Monaco

Aspettando ulteriori novità dal calciomercato, l’Inter ieri sera ha potuto testare le capacità di uno dei nuovi acquisti, ovvero Kristjan Asllani. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli, Asllani ha siglato il gol del pareggio definitivo ed al termine del match ha dichiarato: “Ambizioni? Quest’anno dobbiamo vincere lo scudetto. Sono contento di allenarmi con questi compagni e posso solo imparare da gente così, cercherò di fare il più in fretta possibile. Lukaku? Dà l’impressione di essere un padre, da subito. Uno così ti aiuta tantissimo in partita. Nel giro di dodici mesi, praticamente un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui all’Inter. Lavoro per dare sempre il massimo e per crescere.”

