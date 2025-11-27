Il calciomercato Inter valuta la doppia cessione di Davide Frattesi e Francesco Acerbi

Calciomercato Inter News: Francesco Acerbi futuro lontano dall’Europa

Dopo due pesanti sconfitte e prestazioni non sempre al livello, soprattutto da parte di alcuni singoli, la società nerazzurra valuta sempre di più le operazioni da concludere nella prossima sessione di trasferimenti soprattutto in uscita per liberarsi di tutti quei giocatori che sembrano ormai essere fuori dal progetto.

Il calciomercato Inter ha bisogno di questi addii per aggiungere un budget da investire poi in fase di acquisto ma soprattutto per liberare lo spogliatoio di alcuni membri che sembrano non portare serenità all’interno del gruppo e di conseguenza influenzano anche le prestazioni.

Il primo giocatore nerazzurro che dovrebbe lasciare nel mese di gennaio è uno dei veterani della squadra, Francesco Acerbi che dopo una permanenza discussa in estate e soprattutto una mancata sostituzione potrebbe accettare le avance del suo più grande estimatore, il tecnico con cui è stato uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato, Simone Inzaghi.

Il tecnico italiano infatti ha chiesto al suo ex giocatore di raggiungerlo in Arabia Saudita all’Al Hilal per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi, il club saudita quindi cercherà di convincere Inter e lo stesso giocatore a trovare un accordo per la rescissione del contratto.

Calciomercato Inter News: Davide Frattesi in direzione Inghilterra

Chi però il calciomercato Inter ha più fretta di riuscire a vendere è Davide Frattesi visto che il centrocampista ex Sassuolo, ogni giorno che passa nella rosa nerazzurra sembra perdere di valore, il suo impiego infatti anche quest’anno è limitato e quando scende in campo non riesce ad incidere come dovrebbe.

Su di lui però rimane l’interesse di molti club tra Italia e Inghilterra con cui Marotta e Ausilio sperano di riuscire a trovare un accordo, i due dirigenti chiedono circa 30 milioni ma l’operazione che potrebbe essere conclusa più facilmente è quella di uno scambio alla pari con il Newcastle.

Il club del Nord dell’Inghilterra infatti è molto interessato ad una mezzala d’inserimento capace di segnare come il centrocampista dell’Inter e avrebbe quindi offerto ai nerazzurri il cartellino di uno dei suoi giocatori migliori, l’esterno inglese di ventisette anni Harvey Barnes, a segno in Champions League nella giornata di martedì.

L’ex giocatore del Leicester City potrebbe dare a Chivu la possibilità di variare la formazione e l’assetto tattico della squadra come richiesto anche in estate con l’operazione di Lookman, bisognerà capire però l’intenzione del calciatore di lasciare la Premier League e l’Inghilterra.