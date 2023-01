Calciomercato Inter news/ Inzaghi: “Dirigenti sempre attenti, Skriniar non preoccupa”

Calciomercato Inter news, le parole del tecnico Simone Inzaghi

Il calciomercato invernale potrebbe aggiungere, o togliere, nuovi elementi alle rose squadre della Serie A che stanno appunto per ricominciare il campionato, Inter compresa. Domani sera i nerazzurri affronteranno il Napoli ed il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa toccando anche l’argomento mercato: “Ho i dirigenti sempre qui con me e che cercano sempre di rimanere operativi. Sappiamo tutti il momento che quasi tutte le squadre italiane stanno passando. Vediamo, sono sempre attenti e cercano di restare operativi.”

Un giocatore che ha praticamente saltato tutta la prima parte dell’anno e sui cui mister Inzaghi potrà nuovamente contare è Romelu Lukaku: “Romelu lo conosciamo tutti. È tornato con grandissima voglia, predisposizione al sacrificio. Ha avuto un infortunio lungo, ci migliorerà ulteriormente. Le mie squadre hanno sempre segnato tantissimi gol, con lui avremo una soluzione in più. L’augurio è che, assieme a Correa, possa aiutarci. Ho trovato bene Lukaku, Lautaro, anche gli olandesi. Dumfries ora pian piano sta tornando, Onana l’ho ritrovato tranquillo. C’è grandissimo entusiasmo e voglia di giocare domani.”

Calciomercato Inter news, mister Inzaghi è tranquillo riguardo a Skriniar

Un aspetto che preoccupa i tifosi dell’Inter in fase di calciomercato è l’interesse mai tramontato del Paris Saint-Germain nei confronti di Milan Skriniar. Il centrale slovacco non ha mai dato segnali riguardo alla volontà di lasciare Milano ed anche mister Inzaghi non si è affatto detto allarmato spiegando: “Assolutamente no, non sono preoccupato. Skriniar è innamorato dell’Inter e non ho nessun dubbio su di lui. Allo stesso tempo ho una società forte che sta lavorando al meglio per le tutte le situazioni aperte.”

Calciomercato Inter news, il PSG non molla il centrale slovacco

Nonostante le parole di Inzaghi, non si placano i rumors riguardanti la possibile partenza di Milan Skriniar da qui alla prossima sessione di calciomercato. L’Inter non sarebbe infatti in grado di pareggiare la proposta da 8 milioni di euro più bonus offertagli dal Paris Saint-Germain, arrivando al massimo a 6 milioni e restando in linea con gli stipendi percepiti anche dagli altri top players presenti nell’organico. Il giocatore pare prendere tempo e finora non ha formalmente accettato la proposta di rinnovo.











