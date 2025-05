Calciomercato Inter News: Inzaghi sarà più tutelato sul mercato.

Il calciomercato Inter sarà quest’anno legato a doppio filo alle richieste dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Questi negli ultimi anni ha sempre accettato senza discutere ciò che offriva la società ma quest’anno le cose potrebbero cambiare e finalmente l’allenatore di Piacenza vedrà importanti investimenti dell’Inter sul mercato.

La finale di Champions League ha prodotto centinaia e oltre di milioni di euro di introiti e in questo modo la società può finalmente investire senza remore, ringiovanendo una delle squadre più esperte e in fondo vecchie in Europa. Uno dei reparti che il club modificherà di più nel prossimo anno è sicuramente il centrocampo dove potrebbero esserci addirittura tre addii e tre arrivi.

Il calciomercato Inter lascerà partire a fine stagione sia Asllani che Frattesi, entrambi molto richiesti sia in Italia che in Premier League. C’è da valutare poi la situazione di Mkhitaryan che starebbe valutando il ritiro dopo la finale di Champions League a Monaco di Baviera. In entrata il club ha messo vari nomi sul taccuino e il primo sulla lista di Simone Inzaghi è il centrocampista del Como Nico Paz, talentuoso e giovane calciatore argentino.

Calciomercato Inter News, Inzaghi vuole Nico Paz: ci sono due forti ostacoli

Il calciomercato Inter si muoverà probabilmente soprattutto sul centrocampo e la società farà due o anche tre acquisti nella prossima sessione di mercato. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha già acquistato il croato Petar Sucic, profilo bloccato a gennaio e che i nerazzurri hanno pagato 13 milioni di euro. Ma non è l’unico nome sul taccuino.

Visto l’età di Calhanoglu e il fatto che Asllani continua a non convincere del tutto l’Inter vorrebbe un regista e il primo nome sul taccuino è Samuele Ricci e come alternativa Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. La priorità è però qualcuno di talento e che salti l’uomo e Inzaghi vorrebbe a tutti i costi Nico Paz, giocatore del Como ma che allo stesso tempo vede una recompra del Real Madrid, a soli 9 milioni.

Il Como vuole trattenere il giocatore e allo stesso tempo lo storico club spagnolo non vuole cedere i diritti che ha su Nico Paz. Il club nerazzurro sogna Nico Paz, ma è una trattativa che si preannuncia molto complicata e che difficilmente andrà in porto; l’attuale tecnico dell’Inter vede nel trequartista quello che svolgeva Luis Alberto quando allenava la Lazio e per questo sognava quest’opportunità. Poco da fare e il sogno di Inzaghi è molto complicato.