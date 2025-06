CALCIOMERCATO INTER NEWS, ORA SI PENSA AD INZAGHI

Il calciomercato Inter è già iniziato, ma per forza di cose ora verrà un attimo messo in standby. L’umiliante sconfitta di ieri in finale di Champions League contro il PSG ha accelerato probabilmente il processo di separazione tra la società e Simone Inzaghi.

Ieri il tecnico, naturalmente provato dalla pesante disfatta, ha dichiarato che non è nemmeno sicuro che parta per il Mondiale per Club, a dimostrazione di come la confusione adesso regni in casa Inter, a caccia di certezze dopo la più grande sconfitta mai subita da una squadra in finale di Champions League.

Se già prima del fischio d’inizio sembrava al capolinea il ciclo di Inzaghi, a questo punto le riflessioni in corso sono necessarie per preparasi già in ottica Mondiale per Club. La società nerazzurra si ritrova spalle al muro, senza poter sbagliare per dare continuità, anche con cambio d’allenatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FABREGAS IN POLE

Il calciomercato Inter come detto attende il futuro di Inzaghi. L’offerta dall’Arabia di 50 milioni in due anni resta lì e potrebbe essere il modo migliore per il tecnico di staccare la spina dopo quattro stagioni intense senza anni sabbatici e naturalmente con un’offerta economica stellare.

E L’Inter? Bella domanda. In caso di addio di Inzaghi, i nerazzurri dovranno necessariamente guardarsi intorno per individuare il profilo migliore. Il problema, almeno sulla carta, è che molti dei big sono indisponibili: Allegri è al Milan, Conte resta a Napoli, Gasperini ha scelto la Roma.

De Zerbi e quella di Chivu che tornerebbe in nerazzurro dopo l'esperienza da calciatore e da tecnico della Primavera. Il nome caldo era, è e probabilmente resterà quello di Cesc Fabregas, autore di un'annata molto positiva alla guida del Como in Serie A.

