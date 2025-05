CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL FUTURO DI SIMONE INZAGHI

Alla vigilia della fina di Champions League che vedrà l’Inter in campo a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain, i nerazzurri non possono che essere la squadra al centro dell’attenzione mediatica per il presente e per il futuro. La prossima stagione la squadra nerazzurra dovrà per forza di cose rinnovarsi, e sono già stati chiusi due rinforzi giovani: il centrocampista Petar Sucic proveniente dalla Dinamo Zagabria e l’attaccante brasiliano Luis Henrique, dal Marsiglia. Resta però ancora da sciogliere il nodo per quanto riguarda la guida tecnica per la prossima stagione.

Calciomercato Inter News/ Duello col Napoli per Beukema, lo United è interessato a Bisseck (30 maggio 2025)

Simone Inzaghi in quattro stagioni all’Inter si è guadagnato lo status di allenatore top in Europa, conquistando uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e soprattutto due finali di Champions League. Questo ha attirato sul tecnico piacentino i riflettori di tutto il mondo, ed era inevitabile che arrivasse la corte di qualche altra squadra. La squadra in questione sarebbe l’Al Hilal, compagine araba che può già contare su campioni come Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic Savic.

Calciomercato Inter News/ Luis Henrique ai dettagli, Donnarumma per la porta dopo la finale (29 maggio 2025)

Gli arabi sarebbero in forte pressing sull’attuale allenatore dell’Inter, a cui avrebbero offerto uno stipendio monstre e carta bianca sul calciomercato. Tuttavia, in vista della finale, Simone Inzaghi ci ha tenuto a smorzare ai microfoni le voci riguardanti un suo possibile addio. Ai tifosi dell’Inter viene alla mente la finale di Champions di Madrid quando Mourinho scappò via a fine partita insieme a Florentino Perez. Finirà anche stavolta così? C’è ansia e preoccupazione, c’è ll sentore che l’avventura tra Simone Inzaghi e l’Inter sia ormai esaurita, ai minimi termini e che l’esito di questa finale potrebbe in ogni caso determinante. Ma oggi veri segnali, oggettivi, che ci chiariscano la situazione, non ci sono: e nemmeno l’allenatore dell’Inter pare sbilanciarsi…

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus?/ Spunta anche lo scenario clamoroso! (oggi 29 maggio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE PAROLE DI INZAGHI

Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa:

“Sul futuro rispondo una volta per tutte: ci incontreremo martedì con in testa il bene dell’Inter. Da parte mia c’è una grandissima emozione ogni volta che c’è una partita di Champions League. Stavolta è diverso ancora, perché arriviamo a una finale ampiamente meritata. Abbiamo affrontato grandissimi avversari, siamo qui con merito. Domani manca l’ultimo passo, quello più importante. Cercheremo di fare ciò che abbiamo sempre fatto, i ragazzi hanno sempre messo il cuore e lo faranno anche domani sera”.

Mentre ai microfoni di Sky Sport l’ex Lazio ha ribadito:

“Questa seconda finale è motivo di grande orgoglio, noi abbiamo la fortuna di lavorare in una splendida società. I ragazzi mi hanno sempre dato tutto quello che avevano. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ma sempre con questo forte attaccamento“.

E quando gli viene chiesto se questo attaccamento potrà fare la differenza per il suo futuro risponde: