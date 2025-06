Calciomercato Inter News: per il ruolo di regista si fa strada anche la pista Ruben Neves, bisognerebbe dunque passare dal grande ex Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NOME NUOVO PER IL REGISTA

C’è un nome nuovo per il calciomercato Inter, o meglio più di uno: dopo aver speso parole per l’attacco nerazzurro, che sta fortemente puntando su Ange-Yoan Bonny, affrontiamo adesso il tema del centrocampo. Infatti la sempre più probabile partenza di Hakan Calhanoglu impone di trovare un sostituto, o comunque di sistemare numericamente un reparto che è sempre stato il grande motore della Beneamata in questi anni.

Per provare a condurre un’altra stagione come quella che sta per concludersi, avrà bisogno di rinforzi. Si cerca dunque un regista: è già arrivato Petar Sucic, ma l’addio di Calhanoglu andrà coperto e Beppe Marotta ci sta già pensando. Ecco allora che il calciomercato Inter potrebbe chiedere una mano proprio al grande ex Simone Inzaghi, e dunque all’Al Hilal: un profilo che può fare al caso dei nerazzurri può essere quello di Ruben Neves.

Ai tempi, cioè nell’estate 2023, era stato uno dei colpi più “rumorosi” della Saudi Pro League: un calciatore di 26 anni, nel pieno della carriera e reduce da sei stagioni da titolare fisso in Premier League con il Wolverhampton, che sceglieva di approdare in Arabia Saudita.

Oggi Ruben Neves ha 28 anni, le due stagioni con l’Al Hilal sono certamente andate bene con anche tre trofei in bacheca ma il richiamo del calcio europeo potrebbe farsi sentire, soprattutto perché il portoghese rimane importante per una nazionale con cui ha appena vinto la Nations League.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RUBEN NEVES: SI PUÒ FARE?

Si può fare allora il colpo di calciomercato Inter che porterebbe Ruben Neves a vestire la maglia nerazzurra? Forse: Simone Inzaghi ovviamente può avere voce in capitolo, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro e dunque la possibilità esiste davvero.

Sul piano prettamente tecnico, Ruben Neves è un regista davanti alla difesa con buona visione di gioco, ma può agire anche in una posizione più da mezzala; dunque un calciatore che permetterebbe a Chivu di studiare più soluzioni a centrocampo, come del resto potrebbe fare un altro elemento sul quale i nerazzurri avrebbero messo gli occhi. In questo caso parliamo di Denis Zakaria: nei sei mesi trascorsi alla Juventus aveva destato una buona impressione, poi lo ha voluto il Chelsea con cui non si è mai integrato e nel 2023 i bianconeri lo hanno venduto al Monaco.

Il club del Principato avrebbe messo le mani su Paul Pogba: possibile che Zakaria scelga di cambiare aria o sia lo stesso Monaco a venderlo per monetizzare, in questo caso potrebbero servire almeno 30 milioni e il profilo sarebbe diverso da quello di Ruben Neves, ma ugualmente funzionale al progetto nerazzurro che ha bisogno anche un calciatore di fisico con capacità di recuperare palla e strappare da una metà campo all’altra, qualità che Zakaria aveva mostrato di possedere ai tempi (brevi) della Juventus. Anche in questo caso allora studieremo quello che ci dirà il calciomercato.