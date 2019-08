Calciomercato Inter news/ Ipotesi Llorente e suggestione Jovic (ultime notizie)

Dopo il rinnovo con la Roma di Edin Dzeko, l’Inter cerca altrove l’attaccante da regalare ad Antonio Conte. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera i nerazzurri avrebbero persino pensato a Paulo Dybala della Juventus, magari in ottica di uno scambio con Mauro Icardi. Un’ipotesi che tuttavia si è spenta sul nascere dato che i rapporti tra i meneghini e la vecchia signora appaiono alquanto complicati. “Si è parlato di Dybala, ma al momento è difficilissimo mettere in piedi un affare tra i nerazzurri e la Juve: la contrapposizione è totale, i rapporti sono pessimi, gli sgarbi di mercato continui, le fratture personali profonde (Agnelli e Paratici da una parte, Marotta dall’altra)”, si legge sul noto quotidiano. “Più semplice ipotizzare un’operazione con il Napoli: Icardi per Milik. Ma va verificata la disponibilità di Maurito ad accettare la destinazione; la sua intenzione è di aspettare la Juve almeno fino a dopodomani”.

Calciomercato Inter News, c’è l’idea Fernando Llorente e la suggestione Jovic

Per l’Inter è diventato molto chiacchierato anche il nome di Fernando Llorente, seppur in queste ultime ore sembrerebbe aver preso quota l’ipotesi Jovic. Sempre il Corriere della Sera fa il punto sul calciomercato nerazzurro, focalizzandosi sul discorso attaccante: “Se non dovesse andare in porto uno scambio con Icardi – evidenzia il noto quotidiano -, l’Inter prenderebbe un attaccante a costo ridotto oppure in prestito. Sembra fuori dai giochi Rebic, per il quale l’Eintracht chiede almeno 35 milioni, così come Sanchez: lo United potrebbe cederlo anche per un solo anno, però guadagna 16 milioni netti a stagione. Resta sullo sfondo lo svincolato Llorente, che Marotta e Conte hanno avuto alla Juve, ma attenzione a Jovic, che il Real ha pagato 60 milioni e non convince Zidane (oggi ha giocato 9 minuti): potrebbe diventare una buona soluzione in prestito con diritto di riscatto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA