CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Kessié e Vicario già all’assalto finale (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER KESSIÉ SOLO SOLDI!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe accendersi subito dopo la disputa dell’attesissima finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul di sabato prossimo. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, c’è un interesse concreto dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Barcellona, Franck Kessié. Inizialmente, l’Inter ha proposto uno scambio secco con l’attaccante Correa, poi ha cercato di includere Dumfries nell’affare di calciomercato. Tuttavia, il Barcellona è stato chiaro: se i nerazzurri vogliono Kessié, dovranno pagare un’adeguata somma di denaro, una cifra che al momento l’Inter sembra non voler spendere.

Secondo quanto riportato dal portale AS, il Barcellona è intenzionato a cedere Kessié durante la prossima finestra di mercato estiva e tra le squadre interessate viene confermata l’Inter, sulle orme del giocatore da tempo. Tuttavia, i catalani richiedono una cifra di 35 milioni di euro per il trasferimento. Dall’altra parte, l’Inter cerca di proporre degli scambi di calciomercato per evitare di dover sborsare una somma considerevole. Resta da vedere se l’Inter riuscirà a trovare un accordo con il Barcellona per Kessié o se esplorerà altre possibilità sul mercato, anche se il ritorno dell’ivoriano a Milano dopo l’esperienza in rossonero sarebbe una soluzione suggestiva.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, VICARIO IL DOPO ONANA?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe far registrare a stretto giro di tempo anche un cambio della guardia in porta. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa per il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, sembrerebbe essere quasi conclusa, con l’Inter e il giocatore pronti a chiudere l’accordo dopo la finale di Champions League. Vicario è considerato da tempo uno dei talenti più interessanti della Serie A. Tuttavia, data la valutazione del calciatore, sorge il sospetto che l’Inter stia puntando su di lui in previsione di una possibile partenza di André Onana.

Il portiere del Camerun è stato considerato uno dei migliori portieri di questa edizione della Champions League e resta nel mirino di alcune big della Premier League. In ogni caso, nonostante la differenza di esperienza, Vicario rappresenterebbe una valida alternativa tecnica per aprire un nuovo ciclo nella porta dell’Inter, con l’attuale estremo difensore dell’Empoli da tempo segnalato come pronto ad un’esperienza importante come quella in nerazzurro. Sul costo non ci sono ancora indiscrezioni ma si parla di una cifra di non meno di 15 milioni di euro da corrispondere all’Empoli per il cartellino per Vicario.











