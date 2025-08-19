Il calciomercato Inter ha scelto Min-jae Kim e Jakub Kiwior per sostituire il difensore centrale. André Onana può essere un clamoroso ritorno

Calciomercato Inter News: André Onana vuole tornare in nerazzurro

Il calciomercato Inter ha deciso, Ademola Lookman non è più un obiettivo ma non solo, tutto il reparto offensivo non dovrebbe essere più toccato da qui fino alla prossima sessione invernale, Marotta e Ausilio sembrerebbero aver deciso di lavorare per portare in nerazzurro un centrocampista aggiuntivo per poi passare alla difesa.

I nomi in mezzo al campo sono quelli di Florentino Luis e Manu Koné, nonostante il primo no della Roma, ma questa strategia non convince fino in fondo i tifosi che protestano vista la presenza numerosa di giocatori in quella zona di campo.

Un colpo che a fari spenti la dirigenza nerazzurra potrebbe aver portato avanti è quello per un nuovo portiere vista la stagione non sempre al top di Yann Sommer che rispetto all’anno dello scudetto ha mostrato in qualche occasione alcune lacune dovute principalmente alla sua età.

Tra le possibilità che l’Inter sta valutando c’è quella di riportare a Milano André Onana, il ventinovenne camerunense che nella stagione 2022/2023 ha vestito la maglia nerazzurra e portato la squadra in finale di Champions League, per il Manchester United non è di certo incedibile ma i red devils dovrebbero prima chiudere un altro acquisto.

Calciomercato Inter News: per la difesa gli ex Serie A Min-jae Kim e Jakub Kiwior

Nonostante non sia il primo degli interessi del calciomercato Inter, le idee di Marotta e Ausilio per il reparto difensivo sono ben chiare e gli obiettivi sono stati definiti così da non ritrovarsi impreparati in caso qualche trattativa debba essere più complicata del previsto.

Il primo obiettivo è Solet che però dovrebbe sopperire alla possibile partenza di Pavard, chi invece verrà ingaggiato per sopperire alle difficoltà che potrebbero avere Acerbi e De Vrij per la loro età avanzata è il ventottenne coreano del Bayern Monaco Min-jae Kim che ha perso il suo posto da titolare dopo l’arrivo di Tah.

L’alternativa all’ex Napoli è un altro giocatore passato per la Serie A che nella sua attuale squadra non è mai riuscito a trovare un posto da titolare e che ha già fatto sapere di gradire un ritorno in Italia anche se con un ruolo simile a quello attuale, si tratta di Jakub Kiwior, difensore centrale polacco di venticinque anni dell’Arsenal con un passato allo Spezia.

Il suo prezzo si aggira intorno ai 30 milioni, cifra troppo elevate per un calciatore che non sarebbe titolare, e per questo i nerazzurri proveranno a proporre un prestito con diritto di riscatto tra i 25 e i 30 milioni per il ragazzo.