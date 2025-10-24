Il calciomercato Inter guarda in Germania per il presente e il futuro, contatti per Kim Min Jae in difesa e Said El Mala in attacco

Calciomercato Inter News, Said El Mala il trequartista per Chivu

Nonostante il buon momento che la squadra di Cristian Chivu sta vivendo, la dirigenza nerazzurra sta già pensando ad alcuni colpi da provare a portare a termine nella sessione invernale dei trasferimenti per cercare di soddisfare le richieste del tecnico e per coprire alcune zone di campo scoperte.

I due reparti che andranno maggiormente toccati dal calciomercato Inter sono la difesa e l’attacco, la prima per cercare un’alternativa valida ad Acerbi e De Vrij, che ormai hanno una certa età, e il secondo per dare all’allenatore un giocatore capace di stravolgere il solito 3-5-2.

In entrambi i casi Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi su giocatori provenienti dalla Germania, anche se da due situazioni molto diverse, per il reparto offensivo infatti hanno intenzione di aggiungere un giocatore giovane di grande talento ma che possa avere tempo per crescere senza fretta.

Il nome che piace è quello di Said El Mala, trequartista o esterno tedesco classe 2006 che milita in Bundesliga 2 con la maglia del Colonia e che in 7 partite ha già realizzato 3 gol, il suo valore è di circa 20 milioni ma i biancorossi chiederanno una cifra nettamente maggiore, vicina ai 50.

Calciomercato Inter News, Kim Min Jae per rinforzare la difesa

Per la difesa invece il calciomercato Inter continua a seguire il profilo di Kim Min Jae che anche quest’anno non troverà spazio con il Bayern Monaco e sembrerebbe aver chiesto ai tedeschi di venire ceduto per tornare ad essere titolare e a ricoprire un ruolo importante in squadre che puntano a titoli.

Per il coreano però i nerazzurri non hanno intenzione di investire più di 15 milioni ed è quindi probabile che proveranno ad accordarsi per un prestito secco fino alla fine dell’anno con al massimo il diritto di riscatto in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi.

L’alternativa all’ex giocatore del Napoli torna ad essere il francese dell’Udinese Oumar Solet che però avrà un costo maggiore, tra i 25 e i 30 milioni, che però i dirigenti dell’Inter potrebbero essere più disposti ad investire per l’età minore, soprattutto in caso di partenza di Bisseck per 30 o 40 milioni.

A centrocampo rimane in bilico la posizione di Zielinski per cercare di dare più spazio a Diouf mentre Manu Koné rimane l’obiettivo ultimo della dirigenza, anche se in questo momento è quasi impossibile che possa lasciare Roma, soprattutto nel mese di gennaio.