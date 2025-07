Il calciomercato Inter ha scelto un altro turco Orkun Kokcu per sostituire Calhanoglu. Kristjan Asllani vicino al passaggio in Spagna

Calciomercato Inter News: sempre più vicina la cessione di Kristjan Asllani

La cessione di Calhanoglu è ormai sempre più certa e per il suo approdo al Galatasaray manca solo l’accordo economico tra i due club, i turchi hanno presentato la prima offerta da 15 milioni mentre Marotta e Ausilio spingono per ricevere 30 milioni per lasciar partire uno dei perni delle ultime stagioni.

Il calciomercato Inter in questo momento è bloccato dalla cessione del turco e da altre situazioni simili all’interno della squadra ma allo stesso tempo si prepara per il futuro e si guarda intorno sia per trovare soluzioni per i giocatori in uscita sia per trovare il miglior sostituto per il numero 20.

In questa sessione di Calciomercato Inter Insieme all’addio del turco il centrocampo nerazzurro è pronto alla cessione di un altro giocatore, soprattutto dopo l’arrivo di Sucic e la conferma di Mkhitaryan anche per il prossimo anno, si tratta di Kristjan Asllani che nelle tre stagioni in maglia Inter non è mai riuscito a convincere tifosi e allenatore.

Il ventitreenne albanese è sembrato in diverse occasioni soffrire la grande pressione data da San Siro e dall’indossare una maglia così importante e per tornare ai livelli mostrati ad Empoli la soluzione migliore potrebbe essere lasciare l’Italia e accasarsi al Real Betis, club interessato al ragazzo.

Calciomercato Inter News: Orkun Kokcu il possibile nuovo regista nerazzurro

Il calciomercato Inter è occupato a trovare un giusto sostituto di Calhanoglu e alla lista della dirigenza si è aggiunto un altro profilo, simile a quello in uscita e che come il numero 20 sembra essere in rottura con la sua squadra per via di un litigio con il suo tecnico.

Il calciatore in questione è Orkun Kokcu, centrocampista turco di ventitré anni di proprietà del Benfica e compagno di nazionale dello stesso Calhanoglu, con cui condivide anche il passaggio da trequartista a centrocampista di manovra davanti alla difesa, il prezzo è di 30 milioni, in linea con strategia di mercato di OakTree ma potrebbe essere abbassato per la situazione con Bruno Lage.

Ad essere a rischio però è anche la fascia destra che potrebbe vedere l’addio di Denzel Dumfries, l’olandese ha disputato la sua migliore stagione da quando veste la maglia dell’Inter che poteva portarlo ad essere un punto di riferimento anche per la prossima o un’importante plusvalenza sul mercato. La presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni però fa gola a diversi club e dopo il Barcellona in questi giorni si è aggiunto anche il Manchester City che ha concluso la cessione di Walker e che è alla ricerca di un terzino destro titolare.