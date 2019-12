Calciomercato Inter news/ Kulusevski, è fatta ma per giugno. Per Vidal 15 milioni

Nel calciomercato Inter tengono banco sempre i nomi di Dejan Kulusevski e Arturo Vidal, vediamo allora quali sono gli ultimi aggiornamenti sul giovane talento del Parma e sul veterano del Barcellona. L’Inter è a un passo da Kulusevski, dopo la “discesa in campo” del presidente Steven Zhang, assieme a Beppe Marotta, approfittando del pranzo pre-natalizio con Luca Percassi, figlio del patron bergamasco Antonio e amministratore delegato dell’Atalanta, come noto proprietaria del cartellino di Kulusevski, che sta giocando al Parma in prestito dalla Dea. Si può dire che mancano solo i dettagli per il passaggio dello svedese a Milano, affare da circa 35 milioni di euro che verrà definito nelle prossime settimane. Non c’è troppa fretta perché Kulusevski finirà comunque la stagione a Parma, anche in considerazione del fatto che sono appunto tre le società coinvolte, a meno che le condizioni di Stefano Sensi e Nicolò Barella non spingano a fare ragionamenti diversi. L’Inter ha bruciato la concorrenza degli altri club interessati a Kulusevski, a partire dalla Juventus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: VIDAL PER GENNAIO

Se Kulusevski è l’obiettivo “a lunga scadenza”, ecco che per gennaio è Arturo Vidal la priorità nel calciomercato Inter, seguendo i desideri di Antonio Conte che vuole fortemente il centrocampista cileno del Barcellona per dare l’assalto allo scudetto. Beppe Marotta di conseguenza è pronto ad arrivare a 15 milioni di euro per avere subito il cileno, il quale ora dovrà convincere il Barcellona a scendere dai 25 milioni richiesti inizialmente per far partire Vidal già a metà stagione. Il centrocampo dunque è il reparto in cui intervenire subito con un rinforzo che possa dare fin da subito qualcosa in più, anche in termini di carisma ed esperienza, senza sottovalutare naturalmente il fatto che Conte già conosce benissimo Vidal.

