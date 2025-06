Il calciomercato Inter è appena iniziato e mentre squadra e società si apprestano a partire per l’America per il Mondiale per club la dirigenza partirà all’assalto di diversi obiettivi di mercato. Marotta è stato chiaro e in accordo con la proprietà nerazzurra di Oaktree è consapevole che servirà ringiovanire la rosa, bisognerà farlo in tutti i reparti.

Il calciomercato Inter è cominciato subito con le ufficialità degli arrivi di Luiz Henrique e Sucic ma ora il club punta altri obiettivi. Serve almeno un rinforzo in attacco (probabilmente due) e poi serve un colpo per il reparto difensivo dove Acerbi e De Vrij sono piuttosto avanti con l’età e non possono garantire garanzie fisiche a questo punto della carriera.

In casa Inter si studia quindi l’arrivo di un difensore, serve un giocatore di talento ma comunque molto giovane e il primo nome sul taccuino del nuovo tecnico Cristian Chivu è sicuramente Giovanni Leoni, giocatore che ha lanciato a meno di 20 anni. Il centrale difensivo è molto apprezzato e come riporta Tuttosport sul centrale ducale c’è la forte concorrenza di Juve e soprattutto Milan, pronte ad ostacolare la squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter News, si allontana la pista Mosquera

Per Leoni è difficile vedere una mossa nel calciomercato Inter complice l’ampia concorrenza e nelle ultime ore si è fatto un nuovo nome per la difesa, il club nerazzurro è sulle tracce del difensore del Valencia Cristhian Mosquera, giovane talento classe 2004 da tempo nel mirino anche del Milan e per il quale i nerazzurri potrebbero presto presentare un’offerta.

Ma anche per il centrale sudamericano la trattativa appare in salita, almeno secondo i rumors delle ultime ore. E’ andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore Sergio Barila e il ds del Valencia Angel Corona, e le parti a quanto pare sarebbero vicine al rinnovo, allontanando cosi i rumors su Inter e Milan. L’agente del giocatore ha parlato cosi a Punt Esports:

“Offerte? Il giocatore è molto contento al Valencia, noi aspetteremo anche perchè al momento è impegnato con la maglia della sua Nazionale. Se la clausola può essere il nodo? Come detto aspettiamo” e di conseguenza sia l’opzione Leoni che Mosquera sembrano al momento molto complicate per i colori nerazzurri.