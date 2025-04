Calciomercato Inter News: come arrivare a Gianluigi Donnarumma

Nella serata di ieri Barcellona e PSG hanno raggiunto le semifinali di Champions League nonostante le sconfitte, i parigini per il passaggio del turno devono ringraziare Gianluigi Donnarumma che ha dimostrato di essere uno dei portieri più forti del mondo e di essere tornato ai livello di Euro 2020.

L’ex Milan è un obiettivo del calciomercato Inter che è interessato a portarlo in nerazzurro la prossima stagione o nel 2026 quando il suo contratto scadrà per affidargli la porta della squadra campione d’Italia che si libererà di Sommer, che è ormai vicino ad un’età avanzata.

Le prestazioni che ha messo in mostra con Aston Villa e Liverpool in Champions League potrebbero convincere la squadra della capitale francese ad offrire un rinnovo al numero 1 ma in caso in cui l’offerta dovesse ritardare Marotta e Ausilio si inserirebbero con il benestare di OakTree nonostante l’ingaggio elevato.

Oltre ad aggiungere un giocatore di livello mondiale la società nerazzurra farebbe un secondo sgarbo ai cugini rossoneri dopo avergli soffiato a parametro zero Hakan Calhanoglu, e averlo trasformato in uno dei giocatori simbolo della squadra e tra i più forti al mondo in quel ruolo.

Calciomercato Inter News: soldi dalla cessione di Georgios Vagiannidis

Uno dei problemi a cui dovrà far fronte il calciomercato Inter è quello del budget, nonostante con l’avanzamento in Champions e la partecipazione al Mondiale per Club entrerà una grossa cifra in questa annata, l’operazione di Donnarumma ed eventuali altre quindi dovranno essere finanziate da cessioni più o meno importanti. Una delle ultime idee della società nerazzurra è quella di portare a casa un piccolo gruzzolo da investire nei rinnovi o in nuovi acquisti grazie alla possibile cessione del Panathinaikos di Georgios Vagiannidis, terzino destro greco classe 2001.

Il ragazzo è cresciuto nel club nerazzurro che nel 2021 lo lasciò andare a parametro zero in Grecia, dove in queste stagioni è cresciuto molto fino ad attirare l’interesse dello Sporting Lisbona che è ancora alla ricerca di un giocatore in quel ruolo dopo non essere stato in grado di arrivare ad Alberto Costa.

Nella cessione del ragazzo il calciomercato Inter era riuscito ad inserire una clausola del 40% sulla futura rivendita da parte del Panathinaikos che in questo momento dopo 101 presenze, 3 gol e 4 assist con la squadra di Atene viene valutato intorno ai 10 milioni ma potrebbe essere ceduto anche a di più vista la scadenza del contratto nel 2028.