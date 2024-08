CALCIOMERCATO INTER, RINNOVA LAUTARO

Il calciomercato Inter annuncia il rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha prolungato il proprio contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2029 a 9 milioni netti più bonus, blindano così il centravanti classe 1997.

Lautaro è reduce dalla sua migliore stagione in carriera con la vittoria della Serie A e della Copa America con l’Argentina entrambe da capocannoniere, guadagnandosi così una top 5 al Pallone d’Oro più che probabile per quanto dimostrato.

Martinez è arrivato dal 2018 dal Racing Club, con il sogno di ripercorrere le orme di Diego Milito. Fin qui Lauti ha disputato 282 partite con la maglia meneghina in tutte le competizioni segnando la bellezza di 129 gol che hanno portato l’Inter a vincere due Scudetti, tre Supercoppa Italiana e due Coppa Italia.

Dunque dopo il rinnovo di Filippo Inzaghi e Nicolò Barella, oltre alla permanenza di Hakan Calhanoglu, arriva anche quello di Lautaro Martinez che sottolinea quanto il gruppo Inter sia molto affiatato e molto disponibile a rimanere in nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER, PIACE VANAT DELLA DINAMO KIEV

Il calciomercato Inter non si limita solo al rinnovo di Lautaro. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero altri colpi in programma per i dirigenti nerazzurri che vorrebbero puntellare ulteriormente il reparto offensivo.

Il nome di Ndoye del Bologna è tornato di moda: il Nazionale svizzero stuzzica parecchio Simone Inzaghi, anche se il prezzo sui 30 milioni spaventa Oaktree. In caso di cessione, i felsinei ripiegherebbero su Pellistri del Manchester United o Ngonge del Napoli.

Un profilo che invece piace per il ruolo di centravanti è quello di Vadyslav Vanat. Il classe 2002 della Dinamo Kiev dotato di un’ottima fisicità oltre che un senso del gol che lo ha portato a segnare 26 gol in 52 partite con i biancoblu.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Vanat sarebbe il colpo del calciomercato inter ideale anche in ottica futuribile, con i nerazzurri che sperano sempre di vendete sia Correa sia Arnautovic, anche se al momento sembra molto complicato.