CALCIOMERCATO INTER NEWS, HANCKO O DE WINTER IN DIFESA

Il calciomercato Inter è alle prese con la trattativa per aggiudicarsi Giovanni Leoni del Parma se prendiamo in considerazione i rinforzi per il repartro più arretrato. Il giovane difensore piace a diverse squadre sia in Italia, piace pure al Milan ed alla Juventus, che all’estero, dove è già stato cercato dal Bournemouth ed è adesso nel mirino del Liverpool.

Il prezzo fissato dalla società gialloblu per il cartellino del diciottenne Leoni è però di 40 milioni di euro, una cifra che l’Inter non vorrebbe sborsare forte anche dei buoni rapporti coi ducali dopo l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. Il Parma non sembra però propenso a fare sconti, preferendo piuttosto trattenere il calciatore anche nella nuova annata calcistica così da contare sul suo rendimento.

Per questa ragione i dirigenti interisti starebbero valutando altri profili indicati appunto come alternative a Leoni ed i nomi più caldi sono due. Il primo è quello di David Hancko, sotto contratto con il Feyenoord fino al 2028 ed ammirato in Champions League proprio a San Siro. Il ventisettenne slovacco è in ogni caso vlautato 30 milioni di euro dai biancorossi.

L’altro elemento seguito con particolare interesse dai nerazzurri è Koni De Winter, pure lui al Genoa fino al 2028. In questo caso occorrono 25 milioni di euro per convincere i rossoblu a lasciarlo partire ma il presidente Marotta potrebbe tentare di strappare l’ok tramite l’operazione Valentin Carboni, vicino al trasferimento in Liguria negli ultimi giorni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, I VIOLA VOGLIONO ASLLANI

Il calciomercato Inter punta a sistemare l’organico anche attraverso qualche partenza specialmente se si parla di quei calciatori che non vengono ritenuti indispensabili per la prossima stagione. In questo speciale elenco figura il nome di Kristjan Asllani, centrocampista che sta esprimendo in ogni caso da alcune settimane l’intenzione di rimanere nel capoluogo lombardo avendo già respinto le offerte provenienti da alcuni club.

L’albanese non gradirebbe appunto l’interesse espresso nei suoi confronti dal Betis di Siviglia mentre anche il Bologna non sembra essere una destinazione gradita sebbene l’Inter ne abbia fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni più recenti, la Fiorentina avrebbe individuato in Asllani l’opzione più utile non riuscendo a chiudere per altri profili come Bernabé del Parma e Larson dell’Eintracht di Francoforte.