CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE ALTERNATIVE A LOOKMAN

Gli sforzi di calciomercato continuano ad essere concentrati nella ricerca di un nuovo attaccante per l’Inter in questa finestra estiva. I milanesi stanno aspettando una risposta da parte dell’Atalanta dopo l’ultima offerta presentata per acquistare Ademola Lookman sebbebe i bergamaschi sembrino ancora propensi a trattenere il nigeriano.

I dirigenti della Dea non sono appunto disposti a fare sconti rispetto alla loro valutazione in merito al cartellino di Lookman che si allena regolarmente a Zingonia coi suoi compagni nonostante abbia l’intenzione di trasferirsi a Milano. Tutto ciò starebbe spingendo l’Inter a virare su altri obiettivi ed i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio non mancano di certo.

Su tutti spicca il profilo di Nico Gonzalez, sotto contratto con la Juventus che non vorrebbe lasciarlo partire dopo appena un anno a meno e senza avergli visto fare quello che si aspettava da lui una volta preso dalla Fiorentina. L’Inter dovrebbe dunque presentare un’offerta importante per strapparlo ai bianconeri ed intanto viene monitorato pure Christopher Nkunku, di proprietà dei londinesi del Chelsea che stanno provando a sfoltire una rosa fin troppo numerosa.

Nelle ultime ore stanno inoltre spuntando altri calciatori che potrebbero fare al caso dell’Inter, tra cui spicca Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il ventitrenne viene valutato 40 milioni dai gialloneri ed in Germania viene seguito pure Antonio Nusa, attaccante esterno del Lipsia accostato al Napoli nei mesi scorsi. Meno concreta è infine la pista che riporterebbe in Italia lo svedese Dejan Kulusevski dal Tottenham e su Marco Asensio del PSG si registra invece la forte presenza del Fenerbahce di mister Mourinho.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SEBA ESPOSITO VERSO IL CAGLIARI

L’Inter è quindi alla ricerca di un nuovo attaccante ma intanto ne sta cedendo un altro già presente in rosa. Il futuro di Sebastiano Esposito sembra essere ancora una volta lontano da Milano visto che per lui si profila l’ennesima esperienza in prestito. Secondo i rumors di calciomercato, la punta starebbe per firmare un nuovo contratto che lo legherà al Cagliari nella nuova annata calcistica 2025/2026.

Mentre suo fratello Francesco Pio ha conquistato tutti grazie anche al rendimento offerto durante il Mondiale per Club, Sebastiano pare destinato a farsi valere altrove se vorrà conquistare la piena fiducia dell’Inter come sogna. Bisognerà dunque vedere se i rossoblu proveranno ad accaparrarselo a titolo definitivo oppure se i nerazzurri lo concederanno a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in questo caso, come era successo ad esempio con l’Empoli nella passata stagione.