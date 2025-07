Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Prestito per Akinsanmiro (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI RIMANE UN OBIETTIVO

Il calciomercato Inter continua a inseguire Giovanni Leoni come obiettivo per rinforzare il reparto arretrato nell’immediato e nel prossimo futuro. Il centrale diciottenne ha però un contratto con il Parma, società che non ha intenzione di lasciarlo partire senza incassare almeno 35 milioni di euro dalla sua cessione, specie se dovesse consegnarlo nelle mani di un’altra compagine che milita in Serie A.

Ai nerazzurri sarebbe però utile effettuare prima qualche movimento in uscita così da incassare denaro utile per questa operazione, più che fargli spazio in rosa dove sembrano essere confermatissimi sia De Vrij che Acerbi. I dirigenti interisti stanno infatti lavorando sul trovare una nuova sistemazione ad alcuni tesserati come Aleksandar Stankovic, cercato dal Club Brugge, Kristjan Asllani, che piace ora alla Fiorentina, e pure Sebastiano Esposito.

Proprio l’attaccante, reduce dall’esperienza in prestito con l’Empoli dove non è riuscito ad evitare la retrocessione con i compagni nonostante le otto reti segnate in campionato, potrebbe essere utile invece ai ducali. Gli emiliani, secondo le indiscrezioni, avrebbero manifestato interesse nei confronti del ventitreenne dopo aver già ceduto Ange-Yoan Bonny proprio all’Inter.

A questo punto il presidente Marotta ed il direttore sportivo Ausilio potrebbero lavorare sull’inserimento di Esposito nella trattativa per arrivare a Leoni. I gialloblu sarebbero appunto disposti ad abbassare il prezzo del romano classe 2006 se potessero contare sull’arrivo di una contropartita tecnica utile alle idee tattiche del nuovo tecnico, il ventinovenne Carlos Cuesta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AKINSANMIRO PER UNA NEO PROMOSSA

Intanto il calciomercato Inter lavora sempre in ottica giovani anche per quanto concerne un giocatore già tesserato. Stiamo parlando di Ebenezer Akinsanmiro, ventenne sotto contratto fino al termine della stagione 2025/2026. Reduce dal prestito in Serie B alla Sampdoria, dove ha totalizzato trentotto presenze fra campionato e Coppa Italia firmando anche una rete ed un assist, Akinsanmiro potrebbe presto lasciare di nuovo Milano.

Secondo le indiscrezioni più recenti infatti, il centrocampista classe 2004 sarebbe vicinissimo al trasferimento al Pisa, squadra neo promossa nel massimo campionato italiano. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto ma questo andrà in porto solamente dopo che il giocatore ed il suo entourage si saranno accordati con l’Inter per un prolungamento contrattuale.