Calciomercato Inter news: il difensore del Parma saluta l'Italia e va al Liverpool. Per quanto riguarda Ademola tutto può ancora succedere (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI AL LIVERPOOL

Il calciomercato Inter saluta Giovanni Leoni. Il difensore del Parma non andrà ai nerazzurri e nemmeno resterà in Italia nonostante le avances di Juventus, Milan e degli stessi meneghini che sembravano pronti all’all in dopo il passaggio di De Winter in rossonero.

Leoni andrà al Liverpool, un passo avanti clamoroso per la sua carriera. Prima però farà un altro anno a Parma una sorta di prestito annuale prima di entrare quantomeno nella rosa dei Reds allenati da Arne Slot e freschi campioni d’Inghilterra.

L’Inter lo aveva seguito sin dai tempi della Sampdoria, quando però fu il Parma a beffare tutti e ora è tempo di rimpianti per tutti: un altro talento del calcio che sceglie l’estero, lasciando con un pugno di mosche in mano le big del nostro campionato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA SITUAZIONE LOOKMAN

Il calciomercato Inter non vive una situazione di tranquillità per Lookman. Se fino a qualche tempo fa sembrava semplice formalità attendere il via libera dell’Atalanta, ora invece le parti sono sempre più lontane tra loro.

Questo non vuol dire che l’affare sia saltato o le trattative si siano arenate, ma che ora le società non parlano più tra loro e questo porta di conseguenza a dei rallentamenti. Nel dubbio, Lookman risulta ancora irreperibile alla società Atalanta.

La Dea intanto ha quasi chiuso l’affare Muniz per circa 40 milioni di euro dal Fulham, un attaccante mobile e completo che non c’entra nulla in campo con Lookman (il sostituto di base c’è già ed è Sulemana) ma che al temp stesso però fa capire che gli orbici sanno guardare oltre il nigeriano…