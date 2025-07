Calciomercato Inter News: i 40 milioni richiesti dal Parma sono troppi per i nerazzurri, che prediligono l'acquisto di Lookman (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NO LEONI SÌ LOOKMAN

Il calciomercato Inter vede allontanarsi sempre di più Giovanni Leoni del Parma. Sebbene piaccia parecchio sia a Cristian Chivu, che lo ha allenato durante l’esperienza in Emilia, sia alla società è da escludere che i nerazzurri possano fare faville per lui.

Il potenziale è in dubbio, quasi come le possibilità che si possa imporre come a Parma anche in una big di Serie A, ma i 40 milioni richiesti dai crociati sono una cifra che l’Inter preferirebbe in tutta sincerità investire (con un’aggiunta) per Lookman.

Se non ci fosse il nigeriano di mezzo, è probabile che i meneghini si sarebbero già presentati a Parma con la cifra, ma dato che la priorità è l’attacco, l’ex Sampdoria è più probabile che rimanga ancora per un altro anno al Tardini.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SIRENE ITALIANE SU ASLLANI

Il calciomercato Inter deve gestire la grana Asllani. Piero Ausilio lo ha già dichiarato come cedibile, bocciato da Chivu in queste prime uscite di Mondiale per Club. Il problema è però trovare una destinazione che piaccia all’albanese.

Il centrocampista ha rifiutato il Betis, l’unica squadra che fin qui ha presentato un’offerta consona a ciò che richiedeva l’Inter ovvero 15 milioni, una cifra che avrebbe fatto comodo ai nerazzurri soprattutto in ottica Lookman.

Allora va trovata un’altra squadra intenzionata a sborsare quei soldi, ma per al momento non ce ne sono. Gli unici timidi tentativi sono da parte di Fiorentina e Torino, anche se queste due società preferirebbe un’operazione di prestito con eventuale diritto di riscatto.