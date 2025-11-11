Il calciomercato Inter sta cercando di respingere gli assalti per Alessandro Bastoni mentre pensa ad un cambio in porta con Bento

Calciomercato Inter News: Bento nel mirino di Marotta

Come spesso succede la pausa delle nazionali serve alle squadre per iniziare ad organizzare il futuro della squadra ed eventuali cambi che con la sessione invernale dei trasferimenti potranno essere fatti per l’immediato o per il futuro, tra queste ci sono ovviamente i nerazzurri, famosi per riuscire ad anticipare spesso gli avversari.

Il calciomercato Inter infatti nelle prossime stagioni dovrà affrontare senza alcun dubbio alcuni cambi nella rosa attuale per quei membri ormai d’età troppo avanzata o per i giocatori che non convincono più il tecnico.

Tra i tanti calciatori che nelle prossime stagioni verranno sicuramente cambiati c’è Yann Sommer che già in questa prima parte di stagione ha fatto vedere alcuni limiti dati dall’età che lo costringe ad essere sempre più vicino all’addio dal calcio giocato, o almeno da quello di alto livello.

Per sostituirlo torna di moda il nome di Bento, portiere brasiliano di ventisei anni di proprietà dell’Al Nassr e che i nerazzurri avevano già cercato di acquistare nell’estate del 2023 quando militava ancora in Brasile nell’Atletico Paranaense, prima dell’acquisto di Josep Martinez su cui sembra non esserci una fiducia totale.

Calciomercato Inter News: pronta offerta monstre per Alessandro Bastoni

Chi invece potrebbe rischiare di partire nel prossimo calciomercato Inter o nel futuro è invece uno dei perni della squadra, il difensore ventiseienne Alessandro Bastoni che dopo aver mantenuto per anni prestazioni di altissimo livello ha attirato l’interesse dei più grandi club d’Europa.

In particolare in maniera concreta ci sarebbe il Liverpool che potrebbe perdere Konaté e che avrebbe già preparato 100 milioni da offrire all’Inter per strappare il ragazzo italiano e portarlo in Premier League, l’idea dei nerazzurri è ovviamente quella di non accettare ma la cifra è davvero molto alta.

La cessione di Bastoni, nel caso dovesse essere presa in considerazione, non verrà portata avanti prima della prossima estate, ma la difesa nerazzurra potrebbe vedere una cessione già nel prossimo calciomercato invernale, in particolare quella di Tomas Palacios su cui ci sono club argentini.

Il difensore è stato acquistato lo scorso anno ma non ha mai avuto la possibilità di giocare e già in estate era in partenza in direzione Santos, ora sarà nuovamente messo sul mercato con la speranza che questa volta accetti la destinazione, che potrebbe essere l’Independiente Rivadavia.