CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lo United chiude per Onana. Bisseck è arrivato a Milano (11 luglio 2023)

Il calciomercato dell’Inter è vicino a veder decollare la trattativa che potrebbe portare il suo portiere, André Onana, in Premier League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale portiere nerazzurro sembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Manchester United. Si prevede che la trattativa di calciomercato tra Inter e il club inglese si concluda entro il weekend, in modo che Onana possa unirsi alla squadra inglese prima dell’inizio della tournée negli Stati Uniti.

Il Manchester United desidera avere il portiere camerunese già al suo fianco per l’amichevole contro il Lione in Scozia, in programma mercoledì prossimo. L’Inter è stata oggetto di alcune offerte da parte dei Red Devils, e il prossimo rilancio potrebbe superare i 50 milioni di euro tra cifra fissa e bonus. Si prevede che l’Inter accetti l’offerta di calciomercato, poiché i fondi provenienti dal trasferimento saranno utilizzati per finanziare il possibile acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea e per coprire le spese dei prossimi portieri. L’Inter sta valutando diversi profili per sostituire Onana, tra cui Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk e Yann Sommer del Bayern Monaco.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, È ARRIVATO BISSECK

Nel frattempo, l’avventura di Yann Bisseck con l’Inter è finalmente pronta a iniziare. Il difensore è atterrato a Milano, all’aeroporto di Linate, accolto da alcuni tifosi. Bisseck, proveniente dall’Aarhus, si sottoporrà alle visite mediche necessarie presso la clinica Humanitas di Rozzano e il Coni per l’idoneità sportiva. Successivamente, firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni, fino al 2028. L’Inter verserà al club danese i 7 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Il giovane difensore tedesco, dopo aver partecipato agli Europei Under 21 con la sua nazionale, è pronto a intraprendere questa nuova sfida nella Serie A italiana, dove servirà probabilmente un periodo di assestamento. Durante la scorsa stagione con l’Aarhus, Bisseck ha disputato 35 partite, segnando 5 reti in tutte le competizioni. Il suo arrivo rappresenta il terzo acquisto dell’Inter, dopo Marcus Thuram e Davide Frattesi e puntella la difesa nerazzurra dopo la prevista partenza di Milan Skriniar, ormai accasatosi a parametro zero al Paris Saint Germain.











