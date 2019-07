Calciomercato Inter News/ Lo United ha già sostituito Lukaku! (Ultime notizie)

Il Manchester United ha già trovato il sostituto di Romelu Lukaku si moltiplicano quindi le voci di calciomercato in casa Inter. Secondo il Daily Express la squadra inglese avrebbe messo gli occhi su Diego Costa in rotta con Diego Pablo Simeone e pronto dunque a lasciare l’Atletico Madrid. L’eventuale acquisto dello spagnolo di origine brasiliana aprirebbe la strada alla possibile definizione dell’affare che vede protagonista l’attaccante belga. Attenzione alla Juvenus che se non dovesse arrivare a Mauro Icardi potrebbe prendere in considerazione proprio la punta dei Red Devils incontrata nella scorsa stagione nel girone di qualificazione di Champions League. Intanto l’ex attaccante dello United Alan Brazil specifica: “Non mi sorprenderebbe se Romelu Lukaku dovesse andare all’Inter tanto quanto non mi sorprenderebbe di vedere al Manchester Diego Costa“.

Calciomercato Inter News, Gagliardini resta

Nodo cessioni nel calciomercato dell’Inter con una rosa da sfoltire in tutti i reparti. In cima ai giocatori da cedere rimangono Radja Nainggolan e Mauro Icardi, messi di fatto fuori rosa da Beppe Marotta e Antonio Conte. Tra i tanti nomi non si sente ormai parlare da un po’ di Roberto Gagliardini che di fatto sembrava messo in un angolo in attesa del miglior offerente. Ai microfoni della Domenica Sportiva Estate su Rai Due ha parlato Giuseppe Riso, agente del calciatore, raggiunto da Paolo Paganini. Il procuratore ha specificato che non si è mai parlato di una cessione del suo assistito e che resterà a Milano. Ovviamente sarà Antonio Conte a fare le dovute valutazioni nel ritiro estivo con la possibilità di prendere una decisione anche non immediata. Gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella tolgono inevitabilmente spazio all’ex calciatore dell’Atalanta.

