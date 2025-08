Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Cagliari si prende Sebastiano 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LOOKMAN HA CHIESTO LA CESSIONE

Il calciomercato dell’Inter potrebbe sbloccarsi presto in entrata alla luce delle ultime notizie emerse in queste ore. I nerazzurri, che nella mattinata odierna di domenica 3 ottobre hanno battuto agevolmente la neonata formazione Under 23, stanno infatti cercando ancora nuovi rinforzi da inserire nell’organico della prima squadra allenata da mister Chivu.

L’obiettivo principale è stato individuato da diverse settimane in Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che sarebbe l’ideale per potenziare il reparto offensivo interista. I bergamaschi hanno sin qui respinto le offerte presentate dal presidente Marotta e dal direttore sportivo Ausilio compresa quella più recente da 42 milioni di euro più tre di bonus a fronte di una richiesta da 50 milioni.

Il nigeriano, che avrebbe già trovato l’intesa per trasferirsi a Milano, è uscito quindi allo scoperto ed ha rivelato tramite un post pubblicato sui social network di aver presentato una richiesta formale di cessione alla sua società di appartenenza. Il calciatore ha inoltre sottolineato come i dirigenti della Dea non stiano rispettando gli accordi di cui avevano discusso in passato.

Secondo Lookman infatti, il club di Bergamo avrebbe dovuto lasciarlo andare via una volta che fosse arrivata una proposta equa per le tutte le parti ma questo non sta accadendo. Prelevato dall’RB Lipsia nel 2022, il ventisettenne ha conquistato con l’Atalanta il suo unico trofeo vinto sinora in carriera, ovvero l’Europa League 2023/2024, se si esclude il campionato mondiale Under 20 del 2017, ottenuto quando giocava ancora per l’Inghilterra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SEBA ESPOSITO AL CAGLIARI

Nel frattempo l’Inter è vicina alla cessione di un altro elemento facente parte del reparto avanzato. Stiamo parlando di Sebastiano Esposito, attaccante che sta per lasciare nuovamente i nerazzurri dopo aver giocato anche lo scorso anno in prestito con l’Empoli, retrocesso al termine dell’annata passata nonostante i suoi otto gol segnati in Serie A nel corso delle trentatre presenze racimolate.

Contrariamente al fratello Francesco Pio, ritenuto incedibile dalla società anche dopo quanto mostrato al Mondiale per Club, Sebastiano sembra essere vicinissimo a salutare l’Inter e, in questo caso, potrebbe farlo una volta per tutte. Il Cagliari si sta appunto aggiudicando le prestazioni del ventitreenne con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in un obbligo al raggiungimento di determinati traguardi. Ai lombardi andranno sei milioni di euro che dovrebbero essere subito impiegati per l’acquisto di Lookman.