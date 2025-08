Calciomercato Inter News: il nigeriano continua il braccio di ferro con il club bergamasco: i meneghini osservano... (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, LOOKMAN INSISTE PER ANDARE VIA

Il calciomercato Inter è sicuramente incentrato sull’affare Ademola Lookman. Il nigeriano dell’Atalanta ieri ha saltato l’allenamento coi bergamaschi dopo aver pubblicato nei giorni scorsi la lettera dove ha chiesto pubblicamente di essere ceduto.

Lookman ha parlato di promesse di cessione non mantenute e di un comportamento ingiusto nei suoi confronti, ma Percassi ha puntualizzato che la promessa era riferito solamente ad un’eventuale cessione all’estero e non in Italia.

L’offerta dell’Inter resta di 45 milioni, non arrivando a quota 50 come vorrebbe la Dea. L’idea dei nerazzurri di Milano è aspettare altri 10 giorni senza affondare su piano B, se però non dovessero esserci sviluppi potrebbe cambiare tutto.

CALCIOMERCATO INTER, ASLLANI RIFIUTA ANCHE AL SASSUOLO

Il calciomercato Inter lavora sulle cessioni. Si stanno definendo i dettagli del prestito di Sebastiano Esposito al Cagliari, anche se i meneghini manterranno il controllo sul calciatore. Per quanto riguarda Taremi, si aspetta un addio a breve.

Discorso a parte per Bisseck con il Crystal Palace che lo ha messo nel mirino per migliorare la difesa, ma il club nerazzurro vuole 40 milioni. Chivu crede molto in lui e non se ne vorrebbe privare se non per la cifra decisa dall’Inter.

Tutto fermo su Asllani, centrocampista albanese che ha già rifiutato il Real Betis. Gli spagnoli hanno offerto 15 milioni, trovando però il “no” del calciatore che vorrebbe restare in Italia. L’unica squadra interessata è il Sassuolo, ma anche lì Asllani ha rifiutato.