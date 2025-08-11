Calciomercato Inter news: mai come adesso da settimane a questa parte la pista si è raffreddata. Il giocatore intanto resta irreperibile (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, STOP PER LOOKMAN

Il calciomercato Inter è fortemente intrecciato con quello dell’Atalanta per Ademola Lookman. Dopo settimane di tira e molla, alla fine la corda si è rotta: secondo La Gazzetta dello Sport, i meneghini hanno deciso di non rilanciare più.

Ciò significa che non verrà alzata l’offerta a 50 milioni come richiesto dall’Atalanta, ma si resterà sui 40/42 bonus compresi avanzati dai meneghini. Se questo non dovesse bastare allora la telenovela estiva per eccellenza si trasformerà in un nulla di fatto.

Calciomercato Inter News/ Sprint per un centrocampista, un'inglese sulle tracce di Bisseck (10 agosto 2025)

Le due società, per quanto amiche e in buone rapporti, sono ormai distanti e gli orobici non aprono alla vendita. Intanto il giocatore rimane “in vacanza”, anche se tecnicamente sarebbe già dovuto rientrate a Zingonia per gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato.

CALCIOMERCATO INTER, IL PIANO DEI MENEGHINI

Il calciomercato Inter sfrutterà due situazioni a proprio favore nell’affare Lookman. La prima è la volontà del giocatore nonché il patto dell’Inter con il nigeriano che vuole solo e solamente il club meneghino, rifiutando Arsenal, Atletico Madrid e ogni altra proposta.

Calciomercato Inter news/ De Winter, contatti in corso. Esposito-Cagliari, Ausilio in Arabia (10 agosto 2025)

Inoltre mancano le offerte estere poiché i sopracitati Gunners e Colchoneros hanno solamente sondato il terreno ma senza offrire. A questo punto, l’Atalanta si ritroverebbe con il giocatore scontato che rischia già in partenza di rovinarsi la stagione.

Una situazione delicatissima che all’Inter interessa il giusto. Se non dovesse arrivare Lookman sicuramente dispiacerebbe in primis alla società, ma in ogni caso si andrà avanti. L’alternativa potrebbe essere Sancho mentre per il centrocampo risalgono le quotazioni di Frendrup (che ironia della sorte piace all’Atalanta).

Calciomercato Inter news/ Un big verso la Premeir per sferrare gli ultimi colpi: di chi si tratta