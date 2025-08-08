Calciomercato Inter news: i Gunners spaventano i nerazzurri con l'Atalanta che sarebbe ben felice di cedere il giocatore fuori dall'Italia (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, LOOKMAN IN PREMIER LEAGUE?

Il calciomercato Inter è in fase di stand-by con Ademola Lookman. Quella che possiamo definire la telenovela dell’estate non sembra trovare ancora la parola “fine”, anzi, i colpi di scena continuano a susseguirsi.

Il giocatore è letteralmente “irraggiungibile” per l’Atalanta: dopo la lettera pubblica e gli allenamenti saltati, l’attaccante è fuori dall’Italia secondo Sky e l’unica cosa che ormai è nota è la sua volontà di vestire la casacca dei meneghini.

Secondo il The Sun, tabloid inglesi, l’Inter però non può dormire propriamente sonni tranquilli poiché l’Arsenal vuole fare sul serio sul nigeriano. L’idea dei Gunners è quella di rinforzare ulteriormente l’attacco dopo l’innesto di Gyokeres.

CALCIOMERCATO INTER, ESPOSITO AL CAGLIARI

Il calciomercato Inter si muove però anche e soprattutto in uscita in questi giorni. Cominciamo col dire che Sebastiano Esposito ha scelto Cagliari, rifiutando la pista Parma che sembrava aver preso piede nell’ultimo periodo: trattativa in fase avanzata.

Secondo Tuttosport, il Maiorca avrebbe chiesto informazioni su Acerbi che dopo l’addio di Inzaghi sembra più vicino a lasciare l’Inter piuttosto che a rimanerci. Cessione possibile in vista anche per il francese Pavard, anche se al momento non ci sono squadre in lizza sebbene la situazione potrebbe cambiare.

Infine capitolo Bisseck: il calciatore è sul mercato solo per un’offerta dai 35/40 milioni in su, senza bonus o prestiti vari. Il Bournemouth e il Crystal Palace hanno fatto passi avanti anche se non è stata ancora raggiunta la cifra.