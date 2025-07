Calciomercato Inter News: la Dea ne chiede oltre 50 e per meno non partirà nonostante la volontà del giocatore e l'accordo con i nerazzurri (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SERVONO 50+ MILIONI PER LOOKMAN

Il calciomercato Inter ruota attorno alle vicende legate ad Ademola Lookman. L’esterno offensivo dell’Atalanta era vicino alla cessione già l’anno scorso quando il Paris Saint Germain era interessato ad accontentare le sue richieste.

il club bergamasco ha però bloccato di fatto ogni tipo di trattativa, trattenendo per tutta la stagione il nigeriano. Sembra però esserci stata una promessa a Lookman come per Koopemeiners che permetterebbe all’ex Everton di andarsene.

Calciomercato Inter News/ Stankovic al Bruges può portare un grande colpo in attacco! (oggi 17 luglio 2025)

L’Atalanta però non fa sconti e ci vogliono oltre 50 milioni di euro per sedersi intorno al tavolo. L’Inter, che ha già trovato un accordo col giocatore a 5 milioni a stagione, si è per ora fermata a 40, una cifra ritenuta non abbastanza dagli orobici.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SOMMER-GALATASARAY?

Il calciomercato Inter potrebbe però perdere un pezzo importante come Yann Sommer. Il portiere svizzero dei meneghini è nel mirino del Galatasaray, impegnato al momento a chiudere l’affare Osimhen ma intenzionato a rimanere a trattare in Italia.

Calciomercato Inter News/ Doppia sfida con l’Atletico Madrid per Lookman e Nico Gonzalez (17 luglio 2025)

Infatti l’estremo difensore ex Bayern Monaco è uno dei primissimi nomi per la porta del Gala insieme a Maignan, Ederson e Ter Stegen. Da capire però se effettivamente la società turca sia disposta a presentare un’offerta importante.

Intanto Ebenezer Akinsamiro è prossimo a vestire la maglia del Pisa. Reduce dalla parentesi alla Sampdoria, culminata con la salvezza ai playout, verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto e con contro-riscatto a favore dei nerazzurri.