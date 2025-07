Calciomercato Inter News: pur di arrivare al giocatore, Oaktree è pronta a mettere da parte la propria strategia per fare all in su Ademola (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAROTTA A CARTE SCOPERTE

Il calciomercato Inter tratta ad oltranza con l’Atalanta per Ademola Lookman. D’altro quando una società si sbilancia così tanto pubblicamente su un giocatore, parlandone in conferenza stampa quasi come se fosse un proprio tesserato, è perché la trattativa è quantomeno in stato avanzato.

Beppe Marotta ha sempre voluto sottolineare l’enorme rispetto e stima per l’Atalanta, non volendo fare ostruzionismo per il nigeriano, ma al tempo stesso è stato altrettanto chiaro: “Penso che in 2-3 giorni arriveremo a conclusione di un confronto tra Inter e Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo a conclusione”.

Parole forti che fanno capire che l’Inter per Lookman c’è ed è pronto a tutto. “Con 11 talenti giovani non si vince – ricalca Marotta -. Accanto al talento ci vuole esperienza“. Tutte le strade sembrano proprio portare a Lookman.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BALLANO 7 MILONI DI BONUS

Il calciomercato Inter fa addirittura un’eccezione per Lookman. Le strategia di Oaktree sono da sempre chiare: investire su profili giovani e futuribili per poter guadagnarci attraverso la cessione dopo anni di valorizzazioni.

Per il nigeriano si farà uno strappo alla regola perché, come spiegato da Marotta, Ademola “può dare è la sua qualità e il fatto che un buon giocatore trasmette concetti importanti ai ragazzi e fa crescere anche il valore dei più giovani”.

Praticamente il processo di valorizzazione degli altri giocatori passerebbe dal Pallone d’oro africano che in tutto ciò rappresenterebbe anche un upgrade non indifferente alla rosa nerazzurra in fatto di qualità in mezzo al campo.

A livello di cifre, l’Inter verosimilmente si spingerà sui 43 milioni di parte fissa e a questo punto per raggiungere i 50 ci vorranno i bonus, sia personale che di squadra, per accontentare così l’Atalanta e chiudere il colpo dell’estate meneghina.