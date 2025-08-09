Calciomercato Inter news: il nigeriano continua a voler giocare a San Siro. Taremi, Fulham e Leeds sulle tracce dell'attaccante iraniano (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, LOOKMAN: NON ALLA PREMIER

Il calciomercato Inter può contare sulle promesse di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta sta facendo di tutto pur di lasciare Bergamo con tanto di allenamenti saltati, irreperibilità telefonica e lettere pubblicate contro la società.

Secondo diversi tabloid inglesi, l’Arsenal ha provato ad inserirsi nella trattativa considerando la situazione in standby, cercando di convincere il Pallone d’oro africano a tornare in Inghilterra dopo le esperienze a Charlton, Everton, Fulham e Leicester

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resiste però il patto e la volontà del calciatore di vestire la maglia dell’Inter. Per lui è già pronto un contratto di 4.5 milioni di euro rispetto l’1.6 che percepisce attualmente.

CALCIOMERCATO INTER, TAREMI STRIZZA L’OCCHIO A DUE CLUB

Il calciomercato Inter deve risolvere la questione Taremi. Dopo la difficilissima dinamica relativa alla situazione geopolitica in Iran, suo Paese Natale, per l’ex Porto si torna a pensare a problemi meno gravi ovvero dove andare a giocare la prossima stagione.

Mehdi è già stato chiaro con la società con la sua volontà ferrea di non voler lasciare l’Inter per unirsi in un campionato inferiore, che sia in Europa o in Sudamerica. Per questo Taremi ha già rifiutato il Besiktas come sostituto di Immobile, passato al Bologna, e alcune sirene brasiliane.

Al classe 1992 potrebbe invece allettare l’esperienza in Premier League. Ci sono due club su tutti del massimo campionato inglese su Taremi e sono il Fulham e il neopromosso Leeds. Vedremo quale trattativa si concretizzerà.