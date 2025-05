CALCIOMERCATO INTER NEWS, LUIS HENRIQUE ARRIVA SUBITO

Il calciomercato Inter è in via di definizione tra rumors e indiscrezioni che continuano a moltiplicarsi in queste ore antecedenti l’inizio del Mondiale per Club. La posizione dell’allenatore Simone Inzaghi sarebbe in bilico visto l’interesse espresso dal club arabo Al-Hilal che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto faraonico permettendogli di percepire addirittura 50 milioni di euro a stagione. Non è nemmeno da escludere che il tecnico possa semplicemente decidere di vivere un’avventura altrove dopo diverse stagioni trascorse a Milano e sembra spuntare anche la suggestione Juventus, stando a Il Messaggero, con John Elkann pronto a conttare il piacentino pur di convincerlo a guidare la compagine di Torino.

Aspettando di capire se Inzaghi resterà o meno con l’Inter, i dirigenti nerazzurri stanno già completando alcune mosse per sistemare l’organico in vista della prossima stagione ed il primo acquisto estivo porta il nome di Luis Henrique. L’esterno brasiliano è in arrivo dall’Olympique Marsiglia dove quest’anno ha siglato nove reti e dieci assist in trentacinque presenza fra campionato e coppa di lega. Il ventitreenne firmerà con l’Inter per cinque stagioni, ovvero fino al giugno del 2030 ed i lombardi verseranno 25 milioni di euro nelle casse dei transalpini al fine di aggiudicarselo. I dirigenti dei due club hanno quindi trovato l’intesa per il trasferimento a titolo definitivo che si potrebbe ultimare già prima del Mondiale di giugno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE PAROLE DELL’AGENTE DI DONNARUMMA

I nerazzurri stanno valutando anche l’acquisto di un nuovo portiere se si parla di calciomercato Inter. L’età avanzata del titolare Sommer, prezioso con il suo rendimento durante tutta la stagione, spingono i vertici del club a considerare di aggiungere un nuovo elemento all’organico su cui puntare per il futuro. Lo spagnolo Josep Martinez ha comunque saputo fornire garanzie importanti nel momento in cui è stato chiamato in causa e non bisogna escludere che venga presto promosso così da non doversi sedere in panchina per un altro anno.

C’è però un nome che viene accostato all’Inter da qualche tempo per la porta ed è quello di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Paris Saint-Germain affronterà i lombardi sabato sera nella finale di Champions League dalla parte dei francesi con cui potrebbe in ogni caso non proseguire la carriera. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, e quindi nel giugno 2026, l’agente Enzo Raiola, procuratore dell’ex milanista, ha dichiarato di non aver ancora intavolato alcun tipo di discorso per il prolungamento del rapporto del suo assistito con i parigini, apprezzando inoltre l’interesse espresso nei suoi confronti dall’Inter. L’ipotesi riguardante il possibile ritorno in Italia di Donnarumma non è affatto da escludere ma ogni ragionamento è rimandato quantomeno a domenica.