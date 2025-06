CALCIOMERCATO INTER NEWS: UFFICIALE L’ACQUISTO DI LUIS HENRIQUE

In questi giorni è al centro dell’attenzione l’ormai certo arrivo di Cristian Chivu in panchina e magari anche di qualche giocatore che potrebbe arrivare dal Parma insieme al mister, ma per il calciomercato Inter oggi, sabato 7 giugno 2025, è soprattutto il giorno dell’ufficialità dell’acquisto di Luis Henrique, l’esterno brasiliano classe 2001 che già da molto tempo era vicinissimo ai nerazzurri, ma adesso è finalmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, a disposizione del club milanese già per l’imminente Mondiale per Club, grazie alla finestra straordinaria di mercato concessa dalla FIFA ai club che disputeranno il torneo iridato.

Calciomercato Inter News/ Hojlund, c'è distanza: il Manchester United rifiuta il prestito (7 giugno 2025)

Parliamo di un giocatore che nell’ultima stagione con la maglia dell’Olympique Marsiglia ha accumulato un eccellente bottino di nove gol più dieci assist fra il campionato di Ligue 1 e la Coppa di Francia, dal momento che Luis Henrique ha caratteristiche offensive. Sul lato destro c’è naturalmente anche Denzel Dumfries, che ha vissuto la stagione migliore della sua carriera: vedremo che cosa cambierà dal punto di vista tattico con il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, per l’Inter però è un ottimo colpo, anche perché parliamo di un giocatore di soli 23 anni.

Calciomercato Inter News/ Bernabè, grazie a Chivu si scalda la pista: ecco il vice Calhanoglu (6 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE CIFRE DEL CONTRATTO

Andiamo allora a curiosare nelle cifre che caratterizzano l’ufficialità dell’acquisto di Luis Henrique per il calciomercato Inter. La società nerazzurra ha speso 23 milioni di euro per il cartellino del giocatore, più altri due di eventuali bonus che saranno legati al cammino dell’Inter nella prossima Champions League, competizione nella quale il brasiliano potrebbe anche affrontare l’Olympique Marsiglia, rilanciatosi ai massimi livelli anche internazionali grazie al secondo posto nell’ultimo campionato francese.

Comprensibile la gioia del calciatore, che ha parlato di un grande salto di qualità per la propria carriera, con l’intrigante possibilità di giocare subito una competizione affascinante come il Mondiale per Club. Luis Henrique si è voluto presentare ai tifosi dell’Inter descrivendo le sue principali caratteristiche che sono “la rapidità, la tecnica e il dribbling”. La presentazione quindi promette molto bene, fra pochi giorni negli States potremo subito cominciare a conoscere il brasiliano, come d’altronde anche l’altro nuovo acquisto, cioè il centrocampista croato Petar Sučić.

Calciomercato Inter News/ Due attaccanti per Chivu, negli altri reparti piacciono Paz e Leoni (6 giugno 2025)