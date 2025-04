CALCIOMERCATO INTER NEWS: L’OM FISSA IL PREZZO PER LUIS HENRIQUE

Un paio di giorni fa vi parlavamo di Luis Henrique come uno dei possibili principali obiettivi per il calciomercato Inter. Potrebbe essere uno dei nomi caldi dell’estate che verrà, ma già oggi, giovedì 3 aprile 2025, ci sono novità significative perché l’Olympique Marsiglia sembra avere fissato il prezzo del giocatore. Le notizie non sono buonissime, perché si parla di una quotazione di 30-35 milioni di euro, mentre l’Inter sembra intenzionata a non andare oltre i 25, al massimo aggiungendo dei bonus. L’OM d’altronde può tirare sul prezzo perché sulle tracce di Luis Henrique c’è anche il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter News/ Immobile apre ai nerazzurri, sirene arabe per Barella (oggi 2 aprile 2025)

Ecco allora che la sfida con i bavaresi non sarà solamente sul campo nei quarti di Champions League nelle prossime due settimane, ma potrebbe riguardare anche le mosse per il calciomercato Inter estivo. Di certo Luis Henrique piace perché è un giocatore duttile e di notevole qualità, esterno offensivo o anche a tutta fascia e che sa adattarsi su entrambi i settori del campo. In questa stagione ha al proprio attivo nove gol e sette assist fra Ligue 1 e Coppa di Francia sotto la guida di Roberto De Zerbi. L’intreccio diventa ancora più intricato: Mehdi Benatia, direttore sportivo dei francesi, era a San Siro per il derby ieri sera, ma ha parlato pure con Vincent Kompany, allenatore del Bayern, al Meazza per osservare i prossimi rivali.

Calciomercato Inter News/ Sfida con il Bayern anche per Luis Henrique, Solet nome in difesa (1 aprile 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SANTIAGO CASTRO, IL PREZZO SALE

D’altronde, è lecito pensare che Benatia, essendo a San Siro, abbia parlato anche con i dirigenti nerazzurri, staremo a vedere come evolverà questo possibile duello a distanza, che comunque si infiammerà dopo quello sul campo. A proposito di prezzi, per il calciomercato Inter un nome stuzzicante in attacco è quello di Santiago Castro, l’argentino classe 2004 del Bologna che vanta finora dieci gol e otto assist, numeri di lusso per un ragazzo di soli 20 anni. Proprio questi numeri però sono alla base di una quotazione che sta lievitando.

Calciomercato Inter News/ Douglas Luiz-Frattesi, si studia uno scambio clamoroso! (oggi 31 marzo 2025)

Per meno di 30 milioni di euro il Bologna non si sederà nemmeno a trattare, facile pensare che si possa arrivare anche a 40 compresi i bonus. Sarebbe però un investimento per un giovane di enorme prospettiva, che già conosce il calcio italiano e che potrebbe crescere ulteriormente al fianco del connazionale Lautaro Martinez, magari inizialmente come prima alternativa al Toro e a Marcus Thuram. La certezza è che Castro e Luis Henrique saranno due nomi caldi per i quali la dirigenza si sta già muovendo, mentre l’Inter tra aprile e maggio avrà tanto altro a cui pensare sul campo…