CALCIOMERCATO INTER NEWS: LUIS HENRIQUE HA SCELTO I NERAZZURRI

Ci sono importanti aggiornamenti su Luis Henrique, che è uno dei principali obiettivi per il calciomercato Inter verso la prossima stagione. Ve ne avevamo già parlato, anche ieri ribadendo che si tratta di uno dei nomi più caldi. La trattativa va avanti e, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, da Marsiglia sembrano arrivare segnali positivi. Innanzitutto la dirigenza nerazzurra sta mostrando un coinvolgimento notevole che potrebbe avere fatto breccia su Luis Henrique, con il giocatore che potrebbe quindi essere ormai convinto di puntare su un futuro all’Inter.

Sarebbe in un certo senso un’altra vittoria sul Bayern Monaco, l’altra società fortemente interessata a Luis Henrique, chissà che non ci abbia messo lo zampino anche l’esito del quarto di finale di Champions League. Insomma, tutto bene con il calciatore, inoltre l’Inter potrebbe contare anche sugli ottimi rapporti che i campioni d’Italia hanno con l’Olympique Marsiglia, società con la quale i nerazzurri hanno avuto molti scambi e quindi il legame è consolidato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE CIFRE DEL POSSIBILE AFFARE

Tutti questi motivi ci portano a dire che Luis Henrique sia davvero uno degli obiettivi più concreti per il calciomercato Inter estivo, magari con l’obiettivo di chiudere l’affare già prima del Mondiale per Club, anche se naturalmente l’OM punta ad ottenere il massimo dalla cessione del suo talento e quindi evidentemente sarebbe felice di avere più squadre interessate, per tenere alto il prezzo del giocatore che sarebbe l’alter ego di Denzel Dumfries a destra, un po’ come Carlos Augusto con Dimarco sull’altra corsia.

Per il momento la distanza fra le due società è all’incirca quella di cui vi avevamo già parlato ad inizio mese, quindi con i francesi che puntano a circa 35 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe attestarsi sui 25 e al massimo qualche bonus. La volontà di Luis Henrique però potrebbe naturalmente facilitare tutto e il feeling fra le due società lascia intendere che ci potrebbe essere anche qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso in termini economici per l’Inter. Di certo è una delle piste più calde…

