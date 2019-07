Calciomercato Inter News/ Lukaku, braccio di ferro con lo United (ultime notizie)

Continua il braccio di ferro di calciomercato tra l’Inter e il Manchester United per Lukaku. Il giocatore vorrebbe approdare in nerazzurro e secondo alcuni tifosi l’unica soluzione sarebbe l’autoesclusione da parte del belga dal progetto Manchester. Una volontà comunque chiara di Lukaku, deciso a cambiare aria e pronto ad accettare una nuova sfida. La chiamata di Conte resta senza dubbio la più affascinante per il belga, ma l’ostacolo resta la distanza tra le due società. Durante l’amichevole disputata lo scorso fine settimana, alcuni giornalisti italiani hanno provato ad interpellarlo sul suo possibile futuro in nerazzurro ma il giocatore si è limitato ad un semplice “sorry”. Romelu Lukaku è scappato sul pullman per evitare di alimentare ulteriormente un tormentone che sta tenendo col fiato sospeso la tifoseria nerazzurra, ma soprattutto il tecnico Antonio Conte che ha chiaramente chiesto rinforzi alla società. La speranza è che l’ex Everton sia il primo a spingere verso il trasferimento all’Inter, anche se in un certo senso l’attaccante un messaggio lo ha già lanciato, non prendendo parte all’amichevole di sabato, disertando per una presunta botta subita in allenamento.

Calciomercato Inter News, Valcareggi ottimista sull’arrivo di Lukaku

L’agente FIFA, Furio Valcareggi, si è detto ottimista sul possibile trasferimento di Lukaku all’Inter nel corso di questo calciomercato estivo. Le ultime notizie non sembrano aver indebolito la sua posizione in merito: “Semplicemente perchè quando Antonio Conte vuole un giocatore lo ottiene. Conte lo conosco davvero molto bene, è una persona perentoria. Così l’Inter potrà ridurre le distanze dalla Juventus, che a sua volta ha preso De Ligt che è un vero mostro. Sarà ancora la Juventus a vincere”. Idee chiare per Valcareggi anche sul futuro di Perisic, fresco di bocciatura da parte di Conte: “Quando il mister si esprime in quei termini significa che il calciatore andrà via e lascerà la squadra. Se non lo ha promosso in quel ruolo vuol dire che l’Inter ne prenderà un altro. E’ giusto essere così”. Per quanto riguarda Icardi, invece, i tempi di una cessione potrebbero essere lunghi: “Cessione al NapolI? De Laurentiis mi ha detto che non vuole essere preso per il collo e che non ha alcuna fretta. Ma Mauro lo vedo in azzurro”.

