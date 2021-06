CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku-Chelsea: se parte il belga resta Lautaro?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PER LUKAKU NUOVA TENTAZIONE PREMIER…

Non solo l’addio di Antonio Conte: in casa nerazzurra potrebbe esserci la possibilità di fare i conti con un nuovo terremoto, l’addio di Romelu Lukaku dopo un campionato straordinario. Il belga, non ne ha mai fatto mistero, era legatissimo al tecnico pugliese ed è rimasto amareggiato dall’addio improvviso, nonostante Simone Inzaghi gli abbia subito fatto capire di considerarlo la punta di diamante anche dell’Inter del futuro. Lukaku però potrebbe sentire il richiamo della nostalgia della Premier League, con la corte del Chelsea che si è fatta insistente soprattutto dopo che i londinesi sono diventati per la seconda volta nella loro storia campioni d’Europa, con conseguente effetto positivo anche sui ricavi del club.

Sergio Aguero al Barcellona/ Calciomercato, ufficiale: clausola da 100 mln per El Kun

Per Lukaku c’è dunque da attendere le potenziali offerte, nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di un’offerta straordinaria dei Blues, ma l’Inter per ora parte da una base d’asta pazzesca: si parla di 120 milioni di euro per acconsentire alla partenza del centravanti belga, prescelto di Tuchel come centravanti in grado di far tornare il Chelsea anche sul trono della Premier League, dopo la Champions. Una cifra che peraltro permetterebbe ai nerazzurri di trattenere anche Lautaro.

Calciomercato Inter/ Due contropartite per arrivare a Nandez: Nainggolan e un giovane

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL MANCHESTER UNITED RECLAMA?

Per Inzaghi comunque l’ideale sarebbe arrivare all’Inter consapevole della permanenza di Lukaku, anche se il tecnico ex Lazio sapeva bene che il club avrebbe dovuto fare cassa sul mercato, motivo che ha portato di fatto all’addio di Conte. In più, nelle ultime ore si è parlato di un possibile mancato pagamento della seconda rata del centravanti belga al Manchester United: 45 milioni di euro non ancora incassati dai Red Devils, una notizia che dall’Inghilterra è rimbalzata su Twitter, anche se al momento non ci sono conferme dal club. L’ipotesi più razionale è pensare che Lukaku potrebbe risolvere, considerando anche la probabile cessione di Hakimi, i problemi economici del club che avrebbe poi anche la liquidità per rispondere ad alcune richieste di Simone Inzaghi. Compresa la permanenza di Lautaro Martinez che come detto sembrava il maggiore indiziato per una partenza e che invece, grazie alle sue doti di contropiedista, potrebbe fare non poco comodo al nuovo tecnico, che comunque seguirà la linea tracciata dal 3-5-2 di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Torna di moda Van de Beek: una contropartita per Ronaldo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA