Calciomercato Inter news/ Lukaku, col giocatore l’accordo è fatto (Ultime notizie)

Romelu Lukaku continua ad essere il nome di spicco per il calciomercato dell’Inter. In quello che sembra essere un lungo ed estenuante corteggiamento, come è inevitabile che sia dal momento che la quotazione fissata dal Manchester United è altissima, entra in gioco anche il tabloid inglese The Sun che fornisce ulteriori aggiornamenti sulla situazione di Lukaku. In prima pagina, il quotidiano britannico riporta infatti un’indiscrezione relativa al futuro dell’attaccante della Nazionale belga che potrebbe far sorridere i nerazzurri. The Sun infatti parla di un accordo già raggiunto per la cifra di 180mila sterline a settimana con l’Inter, un ingaggio che di conseguenza supererebbe abbondantemente i 7 milioni di euro a stagione per il centravanti attualmente in forza al Manchester United. Di sicuro la volontà di Lukaku è chiara, il problema sono proprio i soldi perché (oltre al lauto stipendio per il giocatore) ci sarà da trattare con i Red Devils che non hanno intenzione di fare sconti e non sembrano interessati all’inserimento di Ivan Perisic come contropartita tecnica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PINAMONTI NEL MIRINO DELL’EINTRACHT

Un attaccante come nome di spicco del calciomercato dell’Inter in entrata, un attaccante che attira le attenzioni in uscita: in questo secondo caso parliamo di Andrea Pinamonti, che vanta importanti estimatori soprattutto in Germania. Secondo quanto riportato dal portale sport.de infatti il giovane attaccante dell’Inter, reduce dal prestito al Frosinone nello scorso campionato di Serie A e dall’ottimo Mondiale Under 20 disputato con l’Italia, sarebbe finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco è alla ricerca di una punta per sostituire il serbo Luka Jovic, passato al Real Madrid per circa 60 milioni di euro. Su Pinamonti c’è da registrare anche l’interesse di Borussia Dortmund e Benfica, ma naturalmente molto dipenderà dall’Inter. Le possibilità sono tre: rimanere in nerazzurro, vivere un’altra stagione in prestito in una squadra medio-piccola di Serie A oppure una cessione definitiva, sfruttando gli importanti estimatori che Pinamonti ha attirato con l’Under 20.

