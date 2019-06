Calciomercato Inter/ News, Lukaku è sempre la priorità (Ultime notizie)

Nel calciomercato dell’Inter il nome al centro dell’attenzione è sempre quello di Romelu Lukaku. Proseguono infatti a ritmo costante i contatti sull’asse Milano-Manchester per quanto riguarda l’attaccante del Manchester United. Il costo proibitivo sicuramente non aiuta a velocizzare la trattativa, tuttavia Lukaku rimane per distacco la prima scelta che Antonio Conte ha individuato per la sostituzione di Mauro Icardi nel reparto offensivo dell’Inter. La volontà del gigante belga è certificata, perché Lukaku è desideroso di provare un’avventura italiana sotto la guida di Antonio Conte, per il quale nei giorni scorsi ha avuto parole al miele. Lukaku garantirebbe all’Inter centimetri, chili e gol per fare la differenza rispetto all’ultima deludente stagione del reparto avanzato nerazzurro. Per questo motivo l’Inter vuole mantenere le promesse affidate a chi si sta occupando di questa trattativa e proverà a tingere di nerazzurro il futuro di Lukaku, anche se ci vorrà un po’ di tempo per trovare la quadra con il Manchester United, che dal canto suo certamente non ha fretta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PUNTO SU MAURO ICARDI

Naturalmente le trattative per portare Romelu Lukaku all’Inter si legano all’altro tema rovente, che è il futuro di Mauro Icardi – del quale il belga dovrebbe essere l’erede designato. Sappiamo che tra gli Icardi e l’Inter lo scontro è totale. Il plurale è d’obbligo, perché i problemi non sono di certo solo con Mauro: nei giorni scorsi Antonio Conte ha chiamato personalmente Wanda Nara per ufficializzare l’ esclusione dal progetto nerazzurro del marito, in una telefonata durata circa 10 minuti. Antonio Conte ha ribadito alla moglie-procuratrice di cercare una nuova squadra per Icardi che porti un’offerta che soddisfi le richieste dell’Inter, cioè 70 milioni di euro. Wanda Nara dal canto suo ha risposto con una provocazione, chiedendo all’ad Beppe Marotta di liberare il marito gratuitamente con una risoluzione contrattuale se non rientra più nei progetti futuri dell’Inter. Insomma, la telenovela promette di avere ancora molti capitoli da scrivere…

