Calciomercato Inter news/ Lukaku in prestito biennale. Nuovo summit per Bremer

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato dell’Inter. E’ tutto fatto per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku, ma emergono nuovi dettagli sull’operazione con il Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo verrà esteso con ogni probabilità di altri dodici mesi: un’intesa biennale, dunque, frutto di un gentlemen agreement tra le parti. Ricordiamo infatti che le norme FIFA vietano i prestiti biennali.

Ancora qualche dettaglio da risolvere invece per Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha fretta di firmare, ma manca ancora l’accordo definitivo tra l’entourage della Joya e la dirigenza interista. Secondo la Rosea, il ciclone Lukaku ha provocato una situazione di stallo. Il silenzio alimenta sospetti, secondo il quotidiano sportivo, e bisogna fare attenzione ai possibili inserimenti: il Milan monitora la situazione, occhio anche al Real Madrid.

Il calciomercato dell’Inter passerà anche da un’uscita importante. Il designato è Milan Skriniar, ma secondo il Corriere della Sera il Paris Saint-Germain chiede tempo per chiudere l’affare. Il club francese ha messo sul piatto 55 milioni di euro, ma Marotta e Ausilio chiedono almeno 70 milioni. Il suo sostituto dovrebbe essere Gleison Bremer del Torino: il Biscione ha previsto un esborso da massimo 30 milioni di euro, potrebbe essere inserito anche il cartellino di un giovane. L’alternativa è Nikola Milenkovic, in scadenza 2023 con la Fiorentina e valutato 15 milioni. Per quanto riguarda l’attacco, l’uscita di Edin Dzeko non è così scontata. Seguito da Valencia, West Ham e Juventus, il bosniaco vorrebbe restare in nerazzurro e giocarsi le sue carte. Discorso diverso per quanto concerne Sebastiano Esposito: reduce dal prestito al Basilea, 7 gol e 9 assist in 34 presenze, il baby talento è finito sul taccuino dell’Anderlecht.

