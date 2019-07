Calciomercato Inter news/ Lukaku, incontro con lo United il 20? (ultime notizie)

Il nome di Romelo Lukaku è sempre al centro delle news di calciomercato di casa Inter. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha chiesto un bomber “muscoloso” per il proprio reparto avanzato, e vorrebbe appunto il centravanti della nazionale belga di proprietà del Manchester Unitedi. Lukaku ha già strizzato l’occhio ai nerazzurri ed ha già fatto capire di voler lasciare i Red Devils, ma le due società dovranno trovare la quadra, cosa tutt’altro che semplice. La squadra di Manchester continua infatti a chiedere ben 85 milioni di euro, una cifra che invece in viale della Liberazione vorrebbero leggermente rivedere per difetto, scendendo magari a 75/80. Marotta sta lavorando con Ausilio ad un’offerta ufficiale da presentare, e si starebbe ragionando su un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fra due anni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LUKAKU: IL PUNTO

La formula potrebbe anche andare a genio alla compagine dei Diavoli Rossi, ma la parte cash dovrà essere per forza di cose aumentata. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport pare che anche la Juventus stia provando a sondare il terreno per il centravanti belga, ma bisognerà capire se si tratta di un reale interesso o solo di un’azione di disturbo. I campioni d’Italia in carica voglio infatti Mauro Icardi, e spingendo l’Inter a prendere Lukaku alle condizioni dello United, indurrebbero gli stessi nerazzurri a “svendere” il numero 9 argentino. In realtà, in base a quanto trapela dagli ambienti meneghini, la stessa società del biscione non avrebbe poi così fretta di chiudere la trattativa Lukaku, di conseguenza non è da escludere che bisognerà attendere il prossimo 20 luglio, quando Inter e Manchester United si ritroveranno assieme per un’amichevole estiva. Probabile che in quell’occasione le due dirigenze si confrontino concretamente mettendo sul piatto le rispettive richieste e offerte. Intanto non si perdono di vista Barella e Dzeko, gli altri grandi due obiettivi per il calciomercato nerazzurro 2019.

