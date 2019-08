CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku, Marotta rilancia? Mistero Icardi…(Ultime notizie)

L’Inter insiste per Romelu Lukaku, nonostante i nerazzurri siano alle spalle della Juventus nella corsa al centravanti belga. Secondo quanto spiegato da Sky Sport la società meneghina starebbe valutando l’idea di tornare sul giocatore del Manchester United nel caso in cui non dovesse concretizzarsi lo scambio (Dybala, ndr) con la Juventus. Un’ipotesi non così remota e nella quale mister Conte spera, in ottica di veder spianata la strada verso Lukaku. Proprio in attacco l’allenatore si aspetta interventi massicci e il tira e molla con il belga sembra averlo innervosito. In tal senso l’ex centrocampista Antonino Asta ha detto la sua ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sull’insofferenza di Conte e sulle mosse di mercato dei nerazzurri: “Le parole di Conte sull’attacco? Noi allenatori vogliamo sempre la squadra pronta per il primo giorno di ritiro, ma al giorno d’oggi non è facile. Al momento, la fase difensiva dell’Inter è ottima. Dopo gli arrivi in attacco, sono sicuro che faranno molto bene “.

Calciomercato Inter, ancora un enigma il futuro di Mauro Icardi

Corrado Orrico ha parlato del futuro di Mauro Icardi in una intervista rilasciata a radio Kiss Kiss Napoli. Il centravanti dell’Inter è diventato uno degli attaccanti più gettonati in sede di calciomercato, ma ancora non sono chiari gli scenari futuri. “Per il Napoli uno come Icardi è l’uomo giusto, uno che la mette dentro. Ssarebbe un coronamento incredibile, il Napoli crea tante occasioni in area di rigore”, ha detto Orrico. ” Dello stesso avviso Oreste Cinquini, dirigente dello Zenit San Pietroburgo, che però non si capacita di come il rapporto con l’Inter possa essersi deteriorato in questa maniera: “Per me è stato sbagliato qualcosa tra l’Inter e Mauro Icardi. Non so chi ha preso quella decisione della fascia da capitano, ma fa riflettere che un giocatore così sia finito a essere svenduto per nemmeno 60 milioni. E la dirigenza deve risolvere ad Antonio Conte i problemi”.

