CALCIOMERCATO INTER/ News, Lukaku torna a Londra? Buchanan vicino per giugno!

IL REBUS LUKAKU CONDIZIONA IL CALCIOMERCATO DELL’INTER!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe far registrare ancora una volta porte girevoli per Romelu Lukaku, Mauricio Pochettino, ormai promesso nuovo tecnico del Chelsea, da fonti vicine al club londinese avrebbe contattato il potente centravanti belga per chiedergli se sarebbe interessato a tornare a Londra nella prossima stagione. Lukaku ha giocato per il Chelsea con esiti deludenti nella stagione 2021/22, senza riuscire a trovare spazio in squadra, dopo aver vinto lo Scudetto all’Inter ed essersi consacrato come top player internazionale

Curva Nord Inter in protesta/ Biglietti derby e coreografia negata, "combatteremo ancora"

Il ritorno del belga al Chelsea sarebbe una scelta logica per i Blues, che hanno bisogno di un nuovo attaccante dopo la partenza di Timo Werner tornato al Lipsia per 30 milioni di euro. Lukaku è tornato all’Inter decurtandosi notevolmente l’ingaggio dopo i problemi avuti con Thomas Tuchel al Chelsea. Tuchel però è stato esonerato e ora allena il Bayern Monaco e Pochettino sembra convinto a rilanciare Lukaku in Premier League, il che creerebbe problemi all’Inter per il riscatto definitivo del belga.

CASO LUKAKU/ Inter-Juventus: quando il politically correct pilota la giustizia sportiva

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BUCHANAN VICINO!

Il calciomercato dell’Inter si muove anche attorno a nomi in entrata. Secondo quanto riportato dal portale Hln.be, Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugge, presto si trasferirà all’Inter. Ci sarebbe già l’accordo con il calciatore per l’ingaggio e anche tra il club nerazzurro e il Bruges, per una cifra di circa 15 milioni di euro. Il 24enne canadese è uno può giocare da esterno a tutta fascia ed è sceso in campo anche nell’ultimo Mondiale, facendo bene anche in Champions League dove con i belgi ha raggiunto in questa stagione gli ottavi di finale.

Mateo Retegui/ Rumors di calciomercato: l'Inter ci prova ma occhio all'Eintracht...

La velocità è il punto di forza di Buchanan: ha toccato i 35.71 km/h, la stessa velocità di punta del milanista Theo Hernandez, potendo quindi già iniziare a immaginare un derby a tutto sprint sulla fascia. A 23 anni è sceso in campo nella Coppa del Mondo in Qatar dove il Canada non giocava dal 1986. È stato titolare dal primo minuto in tutte le tre partite del girone, servendo anche al compagno di squadra Alphonso Davies l’assist del provvisorio vantaggio contro la Croazia. In Nazionale ha finora realizzato 4 gol e 7 assist in 31 presenze ufficiali











© RIPRODUZIONE RISERVATA