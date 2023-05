Calciomercato Inter News/ Lukaku tornerà in prestito? Mulattieri arma importante (29 maggio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NUOVO PRESTITO PER LUKAKU?

Romelu Lukaku vede solo nerazzurro: è uno degli intrighi del calciomercato Inter per l’estate, sicuramente se ne parlerà – come di tutte le altre operazioni – dopo la finale di Champions League che al momento, e più che giustamente, occupa tutti i pensieri ad Appiano Gentile ma il futuro dell’attaccante belga andrà definito. Lukaku è stato molto chiaro, nelle parole come nei gesti: vuole solo l’Inter, qui si trova bene e soprattutto in Premier League non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Il problema è che il Chelsea, dove formalmente farà ritorno il primo luglio, lo valuta ancora 70 milioni di euro.

Una cifra che attualmente è fuori portata per la società nerazzurra, e dunque bisognerà eventualmente procedere con un nuovo prestito. Anche qui però bisognerà lavorarci: Lukaku infatti è costato, in questa stagione, 8 milioni più bonus ed è questa una somma che l’Inter punta ad abbassare. Possibile che l’affare si faccia: dipenderà anche da Mauricio Pochettino, che si appresta a sedersi sulla panchina del Chelsea, ma al momento è difficile ipotizzare che i Blues abbiano l’intenzione di puntare su Lukaku come attaccante per la prossima stagione.

MULATTIERI, UN’ARMA IMPORTANTE

Sempre parlando di attacco, il calciomercato Inter si sta interrogando anche sul futuro di Samuele Mulattieri. In questa stagione il giovane del vivaio nerazzurro ha fatto davvero bene: se l’anno scorso era partito a razzo con il Crotone per poi piantarsi (e gli squali erano retrocessi in Serie C), quest’anno Mulattieri ha segnato 12 gol ed è stato uno dei grandi trascinatori del Frosinone, che ha ottenuto la promozione in Serie A vincendo anche il campionato cadetto. Ora, l’attaccante non farà parte della rosa di Simone Inzaghi (o dell’eventuale nuovo allenatore).

L’Inter infatti lo considera merce di scambio, e qui le strade possono essere due. La prima, monetizzare: ci sono alcune squadre in Serie A cui Mulattieri farebbe parecchio comodo, ma bisognerà vedere se la richiesta dell’Inter possa essere accontentata dal punto di vista economico. La seconda strada è quella della contropartita tecnica: qui una possibile soluzione potrebbe essere inserire Mulattieri nel pacchetto da spedire a Bergamo per Giorgio Scalvini, perché i 40 milioni di valutazione che l’Atalanta fa del suo giovane difensore sono troppi. Dunque, staremo a vedere: anche in questo caso ovviamente si aspetterà la finale di Champions League.











