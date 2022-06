Calciomercato Inter news/ Lukaku vicinissimo. Psg su Skriniar, Bremer il suo erede?

Accelerata nel calciomercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per consegnare i nuovi rinforzi a mister Simone Inzaghi entro il 30 giugno 2022 e il primo tassello sarà un big. Anzi, big… Rom: è tutto fatto per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno trovato l’intesa con il Chelsea per il prestito annuale dell’attaccante belga per 10 milioni di euro.

Secondo la Rosea, l’operazione Lukaku costerà circa 22 milioni di euro per una stagione tra costo del prestito e ingaggio. Nuovi contatti con i Blues nel corso delle prossime ore, ma la fumata bianca è davvero dietro l’angolo. Il belga, inoltre, ha già sentito Inzaghi e molti ex compagni, a conferma della sua grande voglia di tornare a giocare al Meazza.

CALCIOMERCATO INTER: NUOVI CONTATTI PER DYBALA

Lukaku ma non solo. Il calciomercato vedrà l’Inter al lavoro per mettere a segno un altro colpaccio per l’attacco: parliamo di Paulo Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un nuovo contatto telefonico tra la dirigenza meneghina e l’entourage della Joya: verrà fissata la data per il vertice decisivo. Da limare le distanze sui bonus legati alle prestazioni sportive dell’argentino. Un altro colpo potrebbe arrivare per la corsia destra: secondo L’Interista, Raoul Bellanova è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Biscione. Intesa con il Cagliari per un prestito oneroso a 4 milioni di euro più una cifra tra i 6 e i 7 milioni per il diritto di riscatto. Per quanto riguarda le uscite, il sacrificato sembra essere Milan Skriniar: lo slovacco è un pallino del Paris Saint Germain, ma manca l’intesa sulla cifra per il cartellino. Il suo erede dovrebbe essere Gleison Bremer, in uscita dal Torino e voglioso di sposare la causa nerazzurra. Infine, novità sul futuro di Andrea Cambiaso: secondo il Corriere dello Sport, l’Inter se la vedrà con Juventus e Bologna per il classe 2000 di proprietà Genoa.

