Calciomercato Inter News/ Lukaku, c’è la svolta? Fissato il prezzo per Trubin (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL BELGA VUOLE I NERAZZURRI

Il calciomercato Inter oggi potrebbe segnare una svolta decisiva. L’avvocato Ledure, uomo di fiducia di Lukaku e già l’anno passato architetto della trattativa che riportò il belga a Milano, infatti, presenterà al Chelsea l’offerta ufficiale che l’Inter ha studiato per provare a chiudere la trattativa acquistando definitivamente il cartellino di Big Rom. Le parti, al momento, restano ancora distanti: da una parte il club londinese che valuta il belga non meno di 45 milioni di Euro, dall’altra i nerazzurri che non intendono andare oltre i 35, suddivisi tra i cinque del prestito oneroso e i 30 del riscatto obbligatorio fissato per l’anno prossimo.

Il bomber belga, al di là dei rumors relativi a presunti ammiccamenti prima del Milan e della Juventus, si vede solo all’Inter, tanto che ha dato la sua disponibilità a una ulteriore riduzione dell’ingaggio, passando dagli attuali 8,5 milioni di Euro a stagione ai 7,5 che prendeva ai tempi della sua prima militanza nerazzurra. Di certo, oggi, c’è che Lukaku non si presenterà al raduno del Chelsea fissato per mercoledì.

TRUBIN, ECCO LA RICHIESTA DELLO SHAKHTAR

Il calciomercato dell’Inter deve accelerare in ottica nuovo portiere. L’addio di Onana, direzione Manchester United, appare ormai scontato e, quindi, è necessario muoversi in tempi rapidi per il suo sostituto. Il nome più caldo è sempre quello di Anatoliy Trubin. Ma, nonostante la scadenza di contratto nel 2024, lo Shakhtar Donetsk non intende accontentarsi di una cifra bassa per lasciarlo partire.

Il club ucraino punta ad incassare almeno 35 milioni di euro prima di lasciar partire il suo giovane portiere. L’Inter, chiaramente, non è disposta a pagare una cifra del genere per un portiere il cui contratto scade tra un anno. Pertanto, l’intenzione del club di Viale della Liberazione è di ridurre l’importo da riconoscere allo Shakhtar offrendo una percentuale sull’ulteriore rivendita del giocatore.

