Calciomercato Inter News/ Lunedì il giorno giusto per Dzeko? (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter si scalda con le dichiarazioni roventi di mister Antonio Conte, che ha chiaramente spronato la società ad accelerare in sede di contrattazioni. Al tecnico nerazzurro evidentemente non bastano i timidi passi avanti per l’attaccante Dzeko, con la sua Inter e la Roma sempre più vicine ad un accordo dopo un lungo stallo che a questo punto potrebbe essere alle spalle. Nei prossimi giorni, dunque, la trattativa tra i meneghini e la società giallorossa dovrebbe galoppare verso la fumata bianca. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto nella giornata di lunedì: “Va registrato un ulteriore disgelo nella trattativa, già c’era stato nei giorni scorsi. Questo weekend, salvo colpi di scena, dovrebbe essere tranquillo ma lunedì potrebbe essere il giorno buono per fare passi avanti”. Pedullà ha poi aggiunto: “La trattativa conviene ad entrambi, specie alla Roma: ormai è chiaro che Dzeko non rinnoverà, quindi meglio cederlo ora. Le cifre dell’operazione per ora sono 13 massimo 14 milioni ma senza contropartite”.

Calciomercato Inter News, Mauro Icardi verso la Juventus?

In casa Inter tiene banco anche il calciomercato in uscita, con il nome di Mauro Icardi sempre proiettato verso la Juventus. Secondo quanto rivelato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il giocatore nerazzurro potrebbe accasarsi alla truppa di Maurizio Sarri nel corso delle prossime settimane, più probabilmente nel mese di agosto, durante la fase finale di mercato: “La Juventus – ha scritto – lascia libera la maglia numero 9. Il suo proprietario sarà Mauro Icardi, che ha da tempo un accordo con Paratici per un quinquennale da 8 milioni a stagione +bonus. L’Inter chiede 50-60 milioni cash, mentre i bianconeri temporeggiano e puntano ai saldi di fine agosto“. Una situazione piuttosto chiara, spiegata dettagliatamente su Twitter. L’ipotesi di Mauro Icardi alla Juventus non sembra solo un’ipotesi di calciomercato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA